Gianni Morandi, Donatella Rettore contro il cantante dopo la mancata squalifica da Sanremo: “Ti devi ritirare”

TV e Spettacolo

La gaffe di Gianni Morandi non è passata inosservata: il cantante non è stato squalificato dopo aver pubblicato, per errore dice, un pezzo del brano che porterà in gara sul palco dell’Ariston. Tuttavia, un’altra concorrente non è d’accordo col provvedimento: Donatella Rettore si è apertamente schierata contro il collega e lo ha invitato a ritirarsi.

Donatella Rettore contro Gianni Morandi: le parole della cantante

L’atmosfera attorno a Sanremo 2022 inizia a scaldarsi: manca meno di un mese alla terza edizione condotta da Amadeus, ma i suoi protagonisti si stanno già dimostrando parecchio agguerriti – e sbadati.

Gianni Morandi nei giorni scorsi l’ha combinata grossa: “Ho sbagliato a postare inavvertitamente su Facebook un video con dei frammenti della canzone che devo cantare a Sanremo” ha detto, parlando di Apri tutte le porte, brano scritto dallo stesso Jovanotti che ha chiarito come ha reagito all’accaduto. La direzione artistica lo ha perdonato, ma non Donatella Rettore.

In un’intervista al Corriere della Sera, ha lanciato una frecciatina a Morandi dicendo: “Non tutti sanno che io leggo Shakespeare e Platone, anzi, Platone è la vera strada che ho sempre seguito. Per esempio mi ha insegnato a prendermi sempre le responsabilità delle mie azioni.

Se io faccio un post su Facebook o Instagram me ne assumo la responsabilità e agisco di conseguenza“. A specifica domanda, ha poi specificato di riferirsi proprio al collega: “Non come quelli che prima mettono sui social un pezzo di canzone destinata a Sanremo e poi ‘oh, ho sbagliato, scusatemi, sono uno sbadato’ e cose così. Ma dai. E allora, con affetto, dico: Morandi, ti devi ritirare!“.

Perché Gianni Morandi non è stato squalificato da Sanremo

La Rettore non ne fa passare una e non perdona il cantante per la disattenzione. Ma perchè Gianni Morandi non è stato squalificato da Sanremo?

A specificarlo è stata la stessa direzione della kermesse musicale: “Non si ritiene di dover escludere la suddetta canzone perché si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi a seguito dell’incidente occorsogli alcuni mesi fa“ riporta Adnkronos.

“L’impedimento al movimento della mano – che Morandi ha mostrato in una foto per la prima volta – ha determinato l’errore per cui ha messo in rete il backstage che stava vedendo privatamente“.

In conclusione: “Morandi non è mai ricorso a social media manager per la gestione del suo profilo Facebook e ha quindi commesso l’errore tecnico sopra menzionato. Restano quindi in gara la canzone e l’artista Morandi“. Con buona pace dell’agguerrita Donatella Rettore.