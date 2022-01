Gianni Morandi ha deciso di mostrare per la prima volta la mano ustionata, la foto è da brividi: il post

TV e Spettacolo

Gianni Morandi è stato scelto per esibirsi al prossimo Festival di Sanremo. Il cantante porterà in gara, come da regolamento, una canzone inedita, anche se, una disavventura ha svelato al pubblico parte della melodia. Infatti, Gianni Morandi ha erroneamente postato una parte del brano in gara sui social network.

Un errore non da poco che ha sollevato un vero polverone e che stava per costare l’esclusione del musicista dalla gara canora. La direzione della massima competizione della musica italiana ha deciso, però, di non procedere. Il cantante, infatti, ha postato erroneamente parte del brano a causa del tutore che indossa per le gravi ustioni riportate dopo l‘incidente in campagna.

Dopo questa disavventura, Gianni Morandi ha deciso di mostrare, la prima volta, la condizione della sua mano.

L’incidente di Gianni Morandi in campagna

Gianni Morandi è costretto a portare ancora un tutore per le ustioni che sono derivate dal suo incidente dello scorso marzo. Il cantante si trovava in campagna per lavorare nei campi ed è finito erroneamente nel fuoco, acceso per bruciare delle sterpaglie Una fatalità veramente sfortunata che ha portato delle grosse conseguenze per il cantante. L’incidente, comunque, poteva essere ancora più pericoloso per la salute del cantante.

Dopo l’eventualità negativa, Gianni Morandi ha dovuto subire un ricovero ospedaliero e, ancora, oggi, il cantante si sottopone a delle sedute di riabilitazione.

La mano ustionata di Gianni Morandi: il post social

Gianni Morandi ha subito delle importanti ustioni a seguito di un incidente col fuoco in campagna.

Da allora il cantante non è ancora completamente guarito. Infatti, Gianni Morandi è costretto a portare un tutore per le ustioni alla mano.

Per condividere il suo percorso riabilitativo con i suoi followers, Gianni Morandi ha recentemente condiviso una foto sul suo account Instagram.

Nel ritratto social il cantante mostra per la prima volta le condizioni della sua mano ustionata. La didascalia della foto spiega il momento in cui è stata scattata: “Fisioterapia dell’Epifania“.

Anche in un giorno festivo, quindi, Gianni Morandi si è sottoposto a una terapia riabilitativa per recuperare il suo stato di salute.