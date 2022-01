Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli vuole salvarsi dalla nomination. Il piano di Valeria Marini

Gossip

La soprano teme che le prossime nomination potrebbero esserle fatali dopo gli ultimi eventi nella Casa. Nonostante ciò Valeria Marini ha già in mente un piano per aiutarla.

Si mettono male le cose per Katia Ricciarelli nella casa del Grande Fratello Vip e non si può certo dire che non sia consapevole. Dopo gli ultimi pesanti eventi nella casa, per cui è stata piuttosto criticata sui social dal pubblico del reality, la soprano teme dunque per le prossime nomination. Katia infatti sa che se dovesse affrontare questo delicato momento, il rischio eliminazione sarebbe più che forte. In suo soccorso però interviene Valeria Marini, che ha già un piano per aiutarla a sopravvivere per un’altra settimana.

Katia Ricciarelli, il suo commento sulla situazione in cui si trova

Sembra insomma che la soprano abbia preso coscienza del fatto che le cose per lei non si mettono affatto bene e che se gli inquilini dovessero nominarla questa settimana, il pubblico metterebbe la parola fine alla sua esperienza nella casa.

“Dobbiamo fare un cordone ragazzi, perché altrimenti ci sbranano. A me m’ammazzano. Io non voglio mica andare davanti al pubblico. Io spero di essere un’altra volta immune” afferma la Ricciarelli in un momento di confidenza a Valeria Marini e Carmen Russo. Sebbene nei video che circolano in rete in queste ore sia evidente che la donna abbia cercato di coprire il microfono per non farsi sentire, le sue parole sono più che chiare, è in cerca di aiuto.

E sembra proprio che in Valeria abbia trovato l’inquilina disposta a farlo.

Valeria Marini, il suo piano per aiutare Katia

Tutti gli inquilini suoi alleati sono d’accordo; in caso di nomination, il pubblico voterebbe per eliminarla. Per questo la showgirl sarda ha pensato ad un piano per aiutarla, proponendo agli altri gieffini di sostenerla cercando di renderla immune.

Secondo la Marini infatti è necessario che la soprano finisca tra i preferiti della casa in modo tale che non corra il rischio eliminazione.

“Stanno aspettando Katia in nomination” afferma la soubrette in un attimo di confidenza con Carmen e Manila.

Ora resta solo da capire se tutti i coinquilini coinvolti sono d’accordo o se preferiscono sacrificare la soprano e non rischiare in prima persona di finire tra i possibili eliminati della settimana. È infatti evidente che se Katia dovesse salvarsi, sarà necessaria comunque un’altra vittima sacrificale e questo ovviamente non rientra nei piani di chi è più che determinato ad arrivare in finale.