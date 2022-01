Multa da 100 euro agli Over 50 non vaccinati, scoppia la polemica: “Obbligo da ridere”, “Buffonata”

Cronaca Italia

Polemica per la multa una tantum da 100 euro per i no vax Over 50: da Roberto Burioni a Matteo Bassetti, i virologi sono concordi a definirla una "buffonata"

Polemiche per l’entità delle sanzioni per gli Over 50 che non adempiranno all’obbligo vaccinale previsto dall’ultimo decreto del Governo: la multa da 100 euro è considerata risibile da virologi e rappresentati dell’Ordine dei Medici, del tutto inefficace per spingere ad aderire alla campagna vaccinale. Cosa dice il passaggio del decreto rispetto alle multe e da quando scattano.

Virologi e medici contro la multa da 100 euro ai no vax Over 50: “Grottesca buffonata”

Tra le novità dell’ultimo decreto legge emanato per far fronte all’ondata di Covid-19 di questo periodo invernale, il Governo ha introdotto per la prima volta l’obbligo vaccinale, seppur limitato alla categoria degli Over 50.

Lavoratori e non, chi non abbia ancora provveduto avrà tempo fino al 1 febbraio per iniziare il ciclo vaccinale e dal 15 dello stesso mese scatta il Super Green Pass obbligatorio per lavorare sempre per la stessa fascia d’età. A far discutere tra gli esperti non è la misura in sé, ma la sanzione: 100 euro una tantum.

Durissime le prese di posizione: Roberto Burioni su Twitter l’ha definita una “grottesca buffonata” dal momento che la cifra è l’equivalente di due multe per divieto di sosta; “Se uno con 100 euro si libera del problema di vaccinarsi, a me viene da ridere.

Trovo che sia una multa assolutamente ridicola” è invece il parere riferito ad Adnkronos di Massimo Galli, virologo recentemente colpito dal Covid. Più duro Matteo Bassetti: “È una vera presa in giro per i vaccinati – ha detto ad Adnkronos Salute – È un provvedimento di poco buon senso frutto di mediazione politica probabilmente pre-elezione del Presidente della Repubblica“. Per Andrea Crisanti, si tratta di “un obbligo da ridere. Uno spende di più se gli rimuovono la macchina. Un no vax dice: te li pago e buonanotte“. L’unico che cerca di buttare acqua sul fuoco è Fabrizio Pregliasco: “È, per dirla alla Macron, un modo per ‘rompere’ ai no vax, mettendo dei paletti in tante situazioni per far sì che l’obbligo venga rispettato – riporta la stessa fonte – Quello che funziona è il green pass“.

Cosa dice il decreto legge sulle multe ai no vax Over 50

Nonostante lo sconforto dei virologi e medici, va fatta una specifica: la multa una tantum da 100 euro prevista per i no vax Over 50 riguarda infatti la sola messa in regola entro il 1 febbraio, poi scatteranno le altre sanzioni previste dai decreti per chi dovesse accedere ad attività o lavori per cui è richiesto il Super Green Pass.

Nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è specificato infatti che una sanzione da 100 euro verrà comminata per coloro che alla data del 1 febbraio non avranno iniziato il ciclo vaccinale primario o che non hanno fatto la dose booster entro i termini di validità del Green Pass. Gli Over 50 che riceveranno l’avviso di provvedimento sanzionatorio avranno 10 giorni di tempo per comunicare eventuali esenzioni e differimenti dall’obbligo vaccinale.

Qualora non si rientri nei casi esenti e si decida di non vaccinarsi, si incorrerà in altre sanzioni: dal 15 febbraio è prevista una multa da 600 a 1.500 euro per i lavoratori che accedono al luogo di lavoro senza Super Green Pass; per chi invece volesse accedere a servizi che prevedono il Green Pass base senza esserne muniti, è prevista una multa da 400 a 1.000 euro dal 20 gennaio in poi.