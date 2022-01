Programmi TV

Mara Venier conduce la seconda puntata dell’anno di Domenica In in diretta come sempre su Rai1. La presentatrice prende posto al centro degli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi situati in Roma dopo la scorpacciata di festività natalizia appena conclusesi. Sarà l’occasione per il pubblico di godere della compagnia di tanti nuovi ospiti che parteciperanno ad interviste ed allieteranno il pubblico con un insieme di grande musica, risate sfrenate e giochi ai quali poter partecipare. Tutti gli ospiti ed i temi di puntata nell’appuntamento del 9 gennaio 2022 in onda a partire dalle ore 14:00 di domenica ovviamente su Rai1.

Domenica in: tutti gli ospiti di Mara Venier per la puntata in onda su Rai1 domenica 9 gennaio 2022

L’appuntamento di domenica 9 gennaio 2022 va in onda puntuale come al solito a partire dalle ore 14:00 ovviamente su Rai1 quando Mara Venier condurrà la seconda puntata del programma nel nuovo anno.

Domenica in torna a fare compagnia al pubblico della rete ammiraglia con un carico invidiale di ospiti che prima sarà preceduto dal consueto spazio dedicato all’andamento della pandemia di Covid e sui vaccini per frenarla. In questo spezzone di approfondimento parteciperanno da studio il prof.

Francesco Vaia, direttore sanitario dell’ospedale ‘Spallanzani’ di Roma, il prof. Luca Richeldi, pneumologo del policlinico ‘Gemelli’ di Roma ed anche l’amatissimo Al Bano, che è guarito da poco dalla positività al Covid e parlerà della sua esperienza; mentre in collegamento ci saranno il prof. Matteo Bassetti, infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova, Giovanni Toti, governatore della Regione Liguria ed il direttore di ‘Libero’ Alessandro Sallusti.

Chi sono gli ospiti della puntata di oggi

La puntata di domenica 9 gennaio 2022 vedrà la partecipazione dell’attore Luca Argentero per raccontarci, a pochi giorni dal debutto, la sua Doc – Nelle tue mani ed anche quella di Giovanna Civitillo, la showgirl moglie di Amadeus che si racconterà tra carriera e vita privata.

Ospite di puntata anche Marco Travaglio che presenterà la sua ultima fatica letteraria dal titolo di Indro il ‘900.

Ampio spazio sarà dedicato alla marcia di avvicinamento al prossimo Festival di Sanremo dove nella rubrica Tutti pazzi per Sanremo parteciperanno Al Bano, Riccardo Fogli, Pierluigi Diaco, Alba Parietti, Marino Bartoletti. Non mancherà poi l’intervento di Pierpaolo Pretelli che si esibirà cantando alcuni successi proprio del Festival di Sanremo.