Fiction Rai1 2022: quando cominciano le serie più attese. Da Serena Rossi a Luca Argentero

Serie TV - Fiction

Il pubblico di Rai1 è pronto a scoprire le nuove fiction che faranno il loro debutto a partire da gennaio 2022. Ecco da quando vanno in onda Non mi lasciare, Doc 2 e La Sposa.

Per il pubblico di Rai1 amante del genere delle fiction sarà un 2022 da leccarsi i baffi. Nel prossimo anno il palinsesto della rete pubblica ammiraglia presenterà infatti un’offerta ricca e variegata di prodotti tra attesi sequel e grandi debutti. Il mese di gennaio porterà via le feste natalizie ma lascerà in dono ai telespettatori titoli come Non mi lasciare, oppure come la seconda stagione di Doc con Luca Argentero ed il debutto dell’attesissima La Sposa interpretata da Serena Rossi. Diamo un’occhiata alle date di messa in onda di questi 3 attesi titoli che debutteranno tutti su Rai1 a partire dal prossimo mese di gennaio.

Fiction Rai1: il palinsesto delle prime serate di gennaio 2022

Rai1 sta per continuare la sua lunga e golosa proposta di fiction dopo che l’autunno ha svelato al pubblico delle apprezzate sorprese. I mesi di settembre, ottobre e novembre 2021 hanno infatti confermato di come la scelta della rete ammiraglia della televisione pubblica sia stata vincente nella proposta di questo genere, capace di stregare gli spettatori con Cuori ed Un professore prima che poi hanno fatto da apripista allo straordinario successo di Blanca.

Torna Vittoria Puccini

Sull’onda di questo entusiasmo Rai1 ha scelto di dare una ricco calendario di fiction che faranno il loro debutto sul canale a partire dal mese di gennaio.

La prima ad arrivare in programmazione sarà la fiction dal titolo di Non mi lasciare, nuovo prodotto con Vittoria Puccini che dovrebbe andare in onda in due prime serata domenica 9 gennaio e lunedì 10 gennaio 2022.

Doc e Luca Argentero

Il giovedì sarà poi il turno della continuazione delle vicende del dottor Andrea Fanti, interpretato con successo da Luca Argentero, che mostrerà la continuazione della sua trama in Doc – Nelle tue mani 2 a partire proprio dal 13 gennaio 2022.

Serena Rossi e La Sposa

L’ultima fiction pronta al debutto nel mese di gennaio sarà quella interpretata da Serena Rossi e dal titolo di La Sposa. Il prodotto arriva con le sue trame a partire da domenica 16 gennaio 2022 per tenere compagnia al pubblico in tre prime serate.

Il palinsesto di Rai1

Non solo il Festival di Sanremo. La Rai ha lavorato anche al palinsesto di Rai1 per i prossimi mesi, appena passate le Feste. È in arrivo un nuovo show con la strana coppia Massimo Ranieri e Clementino, poi Il cantante mascherato di Milly Carlucci e il ritorno di Don Matteo.