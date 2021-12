Palinsesto Rai1, da febbraio arrivano nuovi show ed altre fiction: la programmazione delle prime serate del canale

Programmi TV

Rai1 ha svelato i suoi piani per le prime serate del canale che accompagneranno il pubblico dopo la conclusione del prossimo Festival di Sanremo. Tutte le scelte del canale per il periodo che va da febbraio a marzo 2022.

In casa Rai in questi giorni si sono definiti i palinsesti che accompagneranno il pubblico delle sue reti per il mese di febbraio 2022. Un mese attesissimo soprattutto da Rai1 che si aprirà con la 72esima edizione del Festival di Sanremo per poi lasciare spazio ad una offerta variegata di prime serate cheI canali di Rai1, Rai2 e Rai3 che sicuramente faranno gola al pubblico del canale. Dopo la conclusione della kermesse canora andranno infatti in onda il nuovo show con la strana coppia formata da Massimo Ranieri e Clementino senza dimenticarsi la sempre ricca programmazione di fiction che si concluderà nel mese di marzo, tra nuove stagioni ed attesi debutti.

Palinsesto Rai1: le prime serate dei mesi di febbraio e marzo

Rai1 è pronta ad affrontare la fase più caotica del suo palinsesto che culminerà con l’attesissimo Amadeus Ter in scena nel Festival di Sanremo 2022. La marcia di avvicinamento all’evento musicale dell’anno per la rete ammiraglia, in termini di programmazione, è costellata da molte fiction che occuperanno le sue prime serate e che andranno poi in pausa proprio durante la prima settimana del mese di febbraio.

E cosa ne sarà poi delle prime serate dopo che il Festival sarà concluso? I vertici della Rai in questi giorni hanno tracciato la via da seguire con la compilazione del palinsesto di Rai1 per la restante parte del mese ed anche per quello a seguire di marzo. La rete ammiraglia ha infatti reso noti i suoi piani con l’arrivo di numerose novità ed il ritorno di attesi titoli come il saluto di Terence Hill in Don Matteo 13 o la terza stagione de Il cantante mascherato.

Palinsento Rai1: le scelte della rete per i mesi di febbraio e marzo 2022

Il canale di Rai1 nel bimestre febbraio-marzo 2022 ha stilato il suo calendario di programmazione con una programmazione che di certo non lascerà scontenti i suoi tantissimi spettatori.

A cavallo dei due mesi si vedrà infatti il debutto dello strano due formato da Massimo Ranieri e Clementino oltre al debutto dell’attesissima L’amica geniale 3.

I lunedì sera saranno accompagnate del debutto delle fiction con protagonisti Claudio Gioè in Màkari 2 a partire dal 7 febbraio e Nero a metà 3 con il ritorno sulla televisione pubblica di Claudio Amendola dal 28 febbraio. La scelta dela rete per la prima serata del martedì sarà L’Amica Geniale 3 a partire dall’8 febbraio e dalla sua conclusione andrà in onda Studio Battaglia in due serate evento il 15 e 22 marzo.

Se il mercoledì sarà generalmente dedicato all’arrivo di nuove e vecchie pellicole, il giovedì sera dal 10 marzo arriva Don Matteo 13 che mostrerà il passaggio di consegne tra Terence Hill e Raoul Bova.

Il weekend si apre il venerdì con la nuova edizione de Il Cantante Mascherato condotto ovviamente da Milly Carlucci, in onda a partire dall’11 febbraio per sei puntate. Alla conclusione della trasmissione andrà poi in onda una serata evento dedicata a Lucio Dalla condotta dal duo Conti-Mannoia.

La prima serata di sabato è stata assegnata prima alla nuova versione di Affari Tuoi condotta per la prima volta da Amadeus per il periodo che va dal 12 febbraio al 12 marzo.

A raccogliere il testimone dalle sue mani sarà Ranieri & Clementino, l’atteso show in tre puntate con l’amato interprete della canzone italiana Massimo Ranieri affiancato dal rapper napoletano Clementino.

La domenica concluderà la ricca programmazione del canale con a partire dal 6 febbraio Lea e i Bambini degli Altri, nuova fiction con Anna Valle, che passerà le consegne dal 6 marzo all’altro prodotto seriale dal titolo di Vincenzo Malinconico Avvocato con Massimiliano Gallo.