Palinsesti Rai 2022: le scelte della televisione pubblica per le prime serate del mese di gennaio

Programmi TV

La televisione pubblica svela i propri piani per la prima serata del mese di gennaio. Rai1 si conferma il canale delle fiction in attesa del Festival del Sanremo, Rai2 farà compagnia al pubblico con le sue seguite serie tv ed infine Rai3 resterà il canale degli interessanti approfondimenti.

Grande fermento in casa Rai per le scelte della propria offerta televisiva che darà il via al nuovo anno. La televisione pubblica pare infatti abbia messo a punto i programmi e le fiction da lanciare nelle prime serate del delicato mese di gennaio 2022, quello che farà da apripista alla settimana più importante dell’anno quando verrà messo in scena il 72esimo Festival di Sanremo. I canali di Rai1, Rai2 e Rai3 si apprestano dunque a svelare le scelte dei suoi vertici che ad una prima occhiata ricalcano il mood del 2021 con la rete ammiraglia che punta tutto sulle fiction, il secondo canale continuerà con il grande intrattenimento mentre il terzo sarà nuovamente la rete delle inchieste e dell’approfondimento politico.

Palinsesto Rai1: le prime serata di gennaio 2022 della rete ammiraglia

Rai1 sta per entrare nella sua fase più delicata, quella della preparazione al prossimo Festival di Sanremo 2022. La marcia di avvicinamento all’evento musicale dell’anno vedrà la rete ammiraglia impegnata su più fronti, in un’offerta che riguarda la prima serata ben variegata tra film, fiction e programmi dove a farla da padrone saranno i prodotti seriali.

Vediamo nel dettaglio le scelte di Rai1 a partire dal lunedì che resterà la serata preposta per la fiction con l’arrivo di Non mi lasciare, nuovo prodotto con Vittoria Puccini. Il martedì di gennaio sarà affidato ad Alberto Angela ed alle sue Meraviglie mentre il mercoledì sarà la serata scelta per messa in onda dei film.

Il giovedì tornano le vicissitudini del dottor Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero in Doc – Nelle tue mani 2, mentre nei venerdì di gennaio il pubblico assisterà alla staffetta tra The Voice Senior ed il progetto che celebrerà gli ultimi 20 anni del Festival di Sanremo dal titolo Se il Festival lo raccontiamo noi con la conduzione de Il Volo.

La settimana si concluderà con il sabato affidato alle quattro serate evento di Tali e quali di Carlo Conti mentre la domenica torna in televisione Serena Rossi con la nuova fiction La Sposa.

Palinsesti Rai: le scelte delle prime serate di Rai2 e Rai3

Le scelte dei vertici Rai non potevano ovviamente trascurare gli altri due canali di punta del gruppo della televisione pubblica.

La rete di Rai2 nelle prime serate di gennaio conferma la sua tradizione di serie tv che riempiranno la programmazione dal mercoledì alla domenica, con i telespettatori che non perderanno dunque di vista prodotti come The Good Doctor, The Resident, Fbi ed Fbi International ed infine l’accoppiata CSI: Vegas + The Rookie.

Al lunedì ed al giovedì saranno trasmessi dei nuovi film mentre il martedì tornerà in televisione Enrico Brignano con il suo Un’Ora Sola Vi Vorrei.

La programmazione di Rai3 nelle prime serate di gennaio verrà invece la conferma delle trasmissioni che stanno convincendo alla grande il pubblico del canale, che continuerà a gustarsi gli approfondimenti nei rispettivi giorni di programmazione di Che Tempo Che Fa, Report, Cartabianca e Chi l’ha Visto?

. Nei giovedì confermato lo slot dei film del canale mentre venerdì e sabato saranno introdotte le novità rispettivamente de Il Complotto contro l’America con Ben Cole e l’interessante programma dal titolo La Fabbrica del Mondo in compagnia di Marco Paolini e Telmo Pievani.