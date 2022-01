Scuola, da lunedì 10 scattano le nuove regole contro il Covid: casi positivi, quarantena e Dad, cosa cambia

Cronaca Italia

La scuola riparte, tra caos per le nuove regole e Regioni che hanno autonomamente rinviato il ritorno in aula. Lo scontro tra Governo e Regioni prosegue, ma intanto scattano le nuove regole di contrasto alla pandemia da Covid-19. In una nota, il Miur ha specificato caso per caso quali sono le nuove disposizioni per ogni ordine e grado.

Scuola, braccio di ferro tra Governo e Regioni: ripartenza rinviata in Campania e Sicilia

Non sarà un rientro facile per gli studenti: nel pieno della quarta ondata dovuta soprattutto alla variante Omicron, la scuola è diventata il principale terreno di scontro tra governo e amministrazioni territoriali.

Dopo la decisione di De Luca di rinviare l’inizio della seconda parte dell’anno scolastico in presenza a fine mese per la Campania – decisione osteggiata da alcuni genitori e per cui il Tar ha richiesto ulteriore documentazione – anche la Sicilia ha annunciato un rinvio di 3 giorni per valutare la situazione dal punto di vista logistico. Luca Zaia ha messo in guardia sul possibile “calvario” in arrivo, ma il Governo tira dritto.

Il Ministro Bianchi, a SkyTg24, ha dichiarato: “Abbiamo affermato il principio importante per tutti i bambini di questo Paese, per tutti i ragazzi e le ragazze, di avere una scuola in presenza“.

E aggiunge: “Lo abbiamo visto lo scorso periodo quanto fosse difficile anche poter gestire la scuola a distanza. Nel decreto abbiamo regolato anche la possibilità, laddove vi siano casi specifici e mirati, di un uso della didattica a distanza per un tempo preciso e in situazioni molto precise“. I contagi, dice, non sono avvenuti in classe e quindi il ritorno può effettuarsi “in sicurezza” e seguendo le nuove regole contro il Covid-19.

Scuola primaria, le regole da lunedì 10 dicembre

Come si legge nella nota del Miur, per il sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni, ovvero la scuola primaria, in presenza di un caso di positività in classe scatterà:

Sospensione della didattica per 10 giorni

Quarantena della medesima durata, da concludersi con un test di uscita negativo

Per il personale “che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)“.

Le regole dal 10 gennaio per la scuola primaria

Per quanto riguarda le scuole elementari o primarie, vengono stabilite regole diverse in caso di uno o più casi di Covid-19.

Con un solo caso:

Attività didattica: in presenza . Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri

. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri Misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile e di nuovo dopo 5 giorni. In caso di positività, va informata la scuola e si va in isolamento.

In caso di due positivi nella stessa classe:

Attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni

Misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo

Scuole medie e superiori, casi positivi e quarantena: le regole

Per quanto riguarda infine le scuole secondarie di I e II grado, ovvero medie e superiori, ulteriori specifiche in vigore dal 10 gennaio.

Con un positivo in classe:

Attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri

Misura sanitaria: auto-sorveglianza

Con due casi positivi in classe variano in base allo stato vaccinale:

Per chi NON ha concluso il ciclo vaccinale primario, lo ha fatto da più di 120 giorni, è guarito da più di 4 mesi o senza richiamo: parte la didattica a distanza , quarantena di 10 giorni e test negativo alla fine.

primario, lo ha fatto da più di 120 giorni, è guarito da più di 4 mesi o senza richiamo: parte la , quarantena di 10 giorni e test negativo alla fine. Per chi è vaccinato, guarito da meno di 120 giorni o ha ricevuto il richiamo: didattica in presenza con mascherina Ffp2 per 10 giorni, pasti consumati non a scuola, distanza di due metri e auto-sorveglianza come misura sanitaria.

Infine, in presenza di almeno tre casi di positività nella classe: