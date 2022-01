Da Ambra Angiolini a Diego Abatantuono, questi 5 Vip hanno in comune un segno forte, caratteristico delle loro qualità speciali

Oroscopo

Caparbietà e amore per il bello della vita, sono queste le caratteristiche del Toro, Scopriamo come si delineano nella personalità di 5 star italiane nate sotto questo segno.

Secondo segno dello Zodiaco, il Toro è caratterizzato dalla caparbietà e dall’amore per tutte le cose belle dalla vita. Segno di terra molto concreto, caratterizza coloro nati tra il 21 aprile e il 20 maggio. Persone caparbie e determinate pronte a portare avanti tutti i loro progetti fino al loro compimento con grandissima tenacia. Scopriamo 5 star italiane nate sotto il segno del Toro.

Ambra Angiolini

Dalla personalità molto eclettica, Ambra Angiolini, nata il 22 aprile 1977 (44 anni), rispecchia la volontà di tutti i Toro di mettersi in gioco. È, infatti, un’attrice, una conduttrice e anche una cantante.

Inoltre, con la sua forte personalità, rappresenta la grande caparbietà del suo segno, che, convinto delle proprie idee, si impegna al massimo per raggiungere i propri obiettivi. Le persone Toro sono anche molto attaccate a familiari e figli, Ambra Angioini ha raccontato di aver sofferto in passato di bulimia.

Valeria Marini

Nata il 14 maggio 1967 (54 anni) anche Valeria Marini rientra nei vip nati sotto il segno del Toro. Personalità molto variegata la sua, essendo showgirl, conduttrice e anche imprenditrice. In amore i Toro sono molto romantici; il pubblico ha potuto notare questo aspetto della Marini durante la sua partecipazione a Temptation Island Vip con l’imprenditore Patrick Baldassarri, allora suo fidanzato.

Laura Pausini

Anche la celebre cantante Laura Pausini fa parte di questa lista. Nata il 16 maggio 1974 (47 anni), si è subito messa in gioco nel mondo della musica diventando quella che alcuni definiscono “una delle cantanti che non saranno mai dimenticate”. Molto attiva dal punto di vista sociale, Laura Pausini rispecchia l’animo buono dei Toro e la loro sensibilità e volontà di prendersi cura degli altri, caricandosi di responsabilità anche più grandi di loro.

Albano Carrisi

Nato il 20 maggio 1943 con i suoi 78 anni anche Albano Carrisi appartiene al segno del Toro. Per poco, dato che il periodo di questo segno termina proprio il giorno del suo compleanno.

Rispecchia il carattere concreto del suo segno e l’amore per le cose belle della vita con la sua produzione di vini pugliesi nella sua Azienda Vinicola Carrisi. Inoltre, gestisce anche una trattoria tra i vigneti e gli ulivi del Salento dove vengono serviti prodotti tipici pugliesi e vini della sua azienda. Tra cui il bianco Felicità, che prende il nome dalla sua celebre canzone.

Diego Abatantuono

Anche Diego Abatantuono è nato l’ultimo giorno del periodo del Toro (20 maggio 1955, 66 anni).

Coloro nati sotto il secondo segno dello Zodiaco sono dotati di un forte senso pratico utilizzato per gestire la propria vita al meglio. Nel 2013 Diego Abatantuono ha inaugurato il ristorante The Meatball Family, in cui reinventa la ricetta tradizionale della polpetta, in questo modo rappresenta l’amore per le cose belle della vita del suo segno zodiacale.