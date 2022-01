David Sassoli, chi è: età, carriera giornalistica, esperienza in politica, premi e vita privata e malattia

Politica

David Sassoli è l’attuale Presidente del Parlamento europeo, eletto nel luglio del 2019 a seguito delle nomine di Ursula von der Leyen come Presidente della Commissione europea e di Christine Lagarde a Presidente della BCE dopo l’addio di Mario Draghi per il fine mandato.

Sassoli, in Parlamento sotto le bandiere del PD, è stato eletto con 345 voti, una maggiornaza assoluta che lo ha portato a prendere il posto di Antonio Tajani. David Sassoli vanta una lunga esperienza tanto politica quanto giornalistica, il cui debutto è stato negli anni ’80.

Il ricovero di David Sassoli in ospedale

In queste ore si parla molto del recente ricovero di David Sassoli in ospedale, come riportato dal suo portavoce Roberto Cuillo: “Tale ricovero si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario.

Per questo ogni attività ufficiale del presidente dell’europarlamento è cancellata”. Lo scorso settemebre era già stato ricoverato a seguito di una brutta polmonite causata da un’infezione batterica da legionella e proprio una ricaduta sarebbe la causa del suo recente ricovero avvenuto lo scorso 26 dicembre in Italia.

In questi giorni però David Sassoli è stato molto attivo sui social, nelle scorse ore ha condiviso un tweet sulla morte di Silvia Tortora.

Il mio cordoglio per la prematura scomparsa di #SilviaTortora. Una vita spesa per il garantismo, per la memoria del padre #Enzo vittima di malagiustizia, per un Paese più maturo e più civile. — David Sassoli (@DavidSassoli) January 10, 2022

David Sassoli: volto noto del giornalismo italiano

Nato a Firenze nel 1956, cresciuto a Roma, si è diplomatico al liceo classico Virgilio. Si è iscritto in seguito alla facoltà di scienze Politiche, corso di studi che ha lasciato per iniziare la sua carriera come giornalista. Siamo negli anni ’80 quando inizia a collaborare con Il Tempo, l’agenzia stampa AskaNews e poi Il Giorno.

Nel 1992 debutta in Rai come inviato del TG3 seguendo i passaggi del caso Tangentopoli. Conduce poi altre trasmissioni come Cronaca in diretta su Rai2, sotto la direzione di Carlo Freccero, collabora con i programmi di Michele Santoro Il rosso e il nero e Tempo reale.

Nel 1999 entra nella redazione del TG1 come inviato speciale, poi conduttore dello spazio delle 13.30 e poi delle 20. Quando Gianni Riotta diventa direttore, David Sassoli viene nomonato vice-direttore di Ra1 e dei settimanali Speciale TG1 e TV7.

La carriera da Eurodeputato di David Sassoli

Con le elezioni del 2009, David Sassoli inizia la sua carriera come eurodeputato con il PD, la sua candidatura è stata appoggiata dall’allora segretario Dario Franceschini.

Sassoli sarà il candidato con più voti raccolti in Italia, nel corso della sua nuova carriera Sassoli è stato membro della Commissione Trasporti e Turismo, Relatore della propostasu Cielo unico europeo e membro della delegazione interparlamentare UE-Israele.

Dopo la rielezione nel 2014 diventa vice-presidente del Parlamento europeo, riconfermato nel 2017. Il 3 luglio viene eletto Presidente del Parlamento europeo.

Premi e riconoscimento di David Sassoli

Nel corso della sua lunga carriera sia politica sia giornalistica, nel 1997 David Sassoli è stato insignito del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo come miglior cronista dell’anno, è Presidente Onorario dell’Accademia Cittadella Nicolaiana, ha ricevuto le Chiavi della città di Firenze, e dal 2018 è socio onorario ANAI (Associazione Nazionale Autieri d’Italia).

Chi è la moglie di David Sassoli

David Sassoli è sposato con Alessandra Vittorini e i due hanno due figli. Alessandra Vittorini è abruzzese ed è un architetto molto noto nel settore. Ha conseguito un PhD ed è Dottore di ricerca in Pianificazione territoriale e urbana, nel 2015 è passata al vertice della Soprintendenza Unica Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città di L’Aquila e le aree colpite dal terremoto.

Parla perfettamente inglese e francese e ha seguito il marito a Bruxelles, la coppia è molto riservata sulla loro vita privata.