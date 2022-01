David Sassoli ricoverato da giorni in ospedale. Le condizioni del Presidente del Parlamento Europeo

Politica

Il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli si trova ricoverato in ospedale. A rendere nota la notizia è stato il suo portavoce che ha spiegato quali sono le sue effettive condizioni di salute. Al momento ogni attività pubblica di Sassoli è stata cancellata.

Presidente del Parlamento Europeo dal luglio del 2019, lo scorso 15 dicembre Sassoli ha annunciato che non si ricandiderà alla Presidenza dopo la scadenza del suo mandato; come lui stesso ha spiegato, la decisione è stata presa per “Non dividere la maggioranza europeista”.

David Sassoli ricoverato in ospedale

È di questi minuti una preoccupante notizia riguardante il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli.

Dallo scorso 26 dicembre è ricoverato in ospedale a seguito di gravi complicanze dovute ad una disfunzione del sistema immunitario. Secondo quanto reso noto dal suo portavoce, Roberto Cuillo, ripreso dalle agenzie italiane ed europee, Sassoli si troverebbe ricoverato in un ospedale italiano.

Il portavoce del presidente ha poi aggiunto che: “Ogni attività del presidente del Parlamento europeo è stata cancellata”.

Il precedente ricovero di David Sassoli

David Sassoli era stato già ricoverato nei mesi scorsi. A settembre aveva sviluppato una polmonite non provocata da contagio Covid.

Al momento restano ignote le sue attuali condizioni di salute.

Chi è David Sassoli, attuale Presidente del Parlamento Europeo

Classe ’56, David Sassoli ha 65 anni, è stato giornalista e conduttore televisivo prima e poi politico. Dal 3 luglio 2019 è Presidente del Parlamento Europeo, del quale faceva parte come eurodeputato a partire dal 2009 e con la VII legislatura è stato anche capo delegazione del PD.

Prima della Presidenza europea, è stato vice-presidente a partire dal 2014. Nel corso della sua lunga carriera giornalistica, David Sassoli ha militato nel TG1 di cui è stato anche vice-direttore dal 2006 al 2009 e poi vicedirettore di Speciale TG1 e TV7.

Nel 2004 è stato eletto Presidente dell’Associazione Stampa Romana.

Nel corso della sua carriera giornalistica David Sassoli ha vito il Premio Ischia Internazionale di giornalismo nel 1997 come miglior cronista televisivo.