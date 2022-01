Silvio Berlusconi dedica un post al compleanno della fidanzata Marta Fascina: gli auguri dell’ex premier

TV e Spettacolo

In occasione del compleanno della fidanzata Marta Fascina, Silvio Berlusconi ha condiviso un post di auguri su Twitter. Nello scatto i due appaiono insieme e complici.

Silvio Berlusconi è al centro del dibattito politico attuale. L’avvicinarsi dell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, infatti, vede l’ex Presidente del Consiglio al centro di molte trattative. Silvio Berlusconi è uno dei nomi papabili a prendere il posto di Sergio Mattarella al Quirinale. Sostenuto principalmente dai leader del centro destra, sembra, però, che la sua possibile scalata al “colle” sia ancora lontana. Soprattutto i parlamentari del Movimento 5 Stelle e del PD avrebbero, infatti, bloccato le trattative sulla sua candidatura.

In questo clima politico incerto, però, Silvio Berlusconi, si è lasciato andare a un momento romantico.

In occasione del compleanno della fidanzata, Marta Fascina, infatti, l’ex presidente del Consiglio ha voluto condividere un post di auguri.

Silvio Berlusconi ha condiviso una foto con la fidanzata Marta Fascina per augurarle “Buon Compleanno“.

Silvio Berlusconi e lo scatto d’auguri con Marta Fascina

Silvio Berlusconi è tra i nomi papabili per diventare il prossimo Presidente della Repubblica Italiana. Il leader di Forza Italia ha deciso, però, di dedicare un affettuoso post, condiviso sul suo account Twitter, alla sua fidanzata. Marta Fascina ha compiuto gli anni il 9 gennaio e, per l’occasione, la deputata ha ricevuto degli auguri speciali dal suo fidanzato.

Silvio Berlusconi ha postato una foto con Marta Fascina davanti agli addobbi natalizi. Nell’immagine la coppia si scambia uno sguardo complice. Nella didascalia del post, gli auguri per il compleanno della deputata: “Buon compleanno, Marta“.

Gli auguri di Marta Fascina all’ex Premier

Silvio Berlusconi ha condiviso un post di auguri per il compleanno di Marta Fascina. Ma anche la fidanzata aveva in precedenza utilizzato il mezzo social per condividere i suoi auguri a Silvio Berlusconi.

A settembre, infatti, Marta Fascina aveva postato i suoi personali auguri al leader di Forza Italia, chiamandolo apertamente “Amore mio“.

Una storia, quella tra i due esponenti del centro destra italiano, che va avanti dal 2020, malgrado la forte differenza d’età. Marta Fascina, infatti, è nata il 9 gennaio del 1990 e ha, quindi, da poco compiuto 32 anni.