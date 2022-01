Benedetta Mazza chi è: modella, conduttrice in tv e radio, concorrente ai reality. Vita privata e carriera

Gossip

La carriera e le passioni di Benedetta Mazza. Da Miss Italia al programma in prima serata su Italia 1 con Nicola Savino, Back to School.

Benedetta Mazza torna in onda su Mediaset nel programma condotto da Nicola Savino. È lei uno dei volti di Back to School, il programma dove i vip devono ripetere l’esame di quinta elementare dopo essere stati preparati da un team di insegnanti doc, un gruppo di bambini delle scuole elementari appunto.

Benedetta Mazza l’esordio ai concorsi di bellezza

Nata a Parma il 22 novembre 1989. Benedetta Mazza inizia la sua carriera quando è ancora studentessa liceale. Mentre studia allo scientifico a Parma viene eletta miss Parma e miss Emilia. A 18 anni partecipa al concorso per diventare Miss Italia, classificandosi quinta.

Dopo il diploma, frequenta il primo anno del corso di moda allo IED (Istituto Europeo di Design) di Milano, ma, in seguito decide di lasciare gli studi.

I primi programmi come co-conduttrice e concorrente

Successivamente Benedetta Mazza inizia una carriera come modella e in televisione. Tra i programmi a cui Mazza ha partecipato ci sono: L’eredità (dal 2009 al 2011, come professoressa), La TV Ribelle (2012, come conduttrice), Gulp Girl (2012-2016, come conduttrice).

Nel 2016 partecipa al programma Pechino Express come concorrente e nel 2017 è, sempre come concorrente, al Tale e quale show.

Nel 2018, partecipa e si classifica sesta al Grande Fratello VIP.

Gli ultimi progetti di Benedetta Mazza: il programma in radio e il reality su Italia 1

Dalla fine del 2021 Mazza conduce il programma radiofonico Swipe, in onda sulla webradio RDS Next. Nel programma, Benedetta Mazza, come dichiarato da lei stessa su Instagram, parla delle sue passioni: beauty, moda, lifestyle, cinema, ma anche di temi sociali come inclusione di genere, body shaming e gender gap.

Dal 4 gennaio 2022 Benedetta Mazza è in onda, in qualità di concorrente, il martedì in prima serata su Italia 1 con il reality Back to school.

Il programma è condotto da Nicola Savino ed è alla sua prima edizione.

Benedetta Mazza ha un sito personale (bennysbeauty.it) e una newsletter in cui scrive di argomenti che le stanno molto a cuore: il beauty, la moda e la cura di sé stessi.

Benedetta Mazza: vita privata

Benedetta Mazza è stata legata a Matteo Branciamore, attore di I Cesaroni e inseguito, ha avuto una relazione con il calciatore Dani Osvaldo.

Durante le settimane passate nella casa del Grande Fratello, la modella sembrava aver legato con il concorrente Stefano Sala, con il quale avrebbe stretto un rapporto di amicizia poi concluso alla fine del programma.

Più recentemente, Benedetta Mazza è stata fidanzata con l’artista ed ex pugile italoegiziano Omar Hassan.

Nella sua vita c’è anche una sorella più piccola, si chiama Isotta ed è nata nel 1995.