Uomini e Donne anticipazioni 11 gennaio: Roberta Giusti sceglie. Le emozioni dei corteggiatori, i video

Finalmente il giorno della scelta di Roberta Ilaria Giusti è arrivato. La produzione di Uomini e Donne ha annunciato che, la sua scelta andrà in onda giorno 11 gennaio. Roberta Ilaria Giusti è l’ultima tronista, tra quelli che hanno cominciato a settembre, a essere ancora ufficialmente sul trono.

Il primo a lasciare è stato Joele Milan per squalifica, poi Matteo Fioravanti ha scelto Noemi Baratto improvvisamente. Anche per Andrea Nicole Conte la scelta non è stata secondo la procedura classica. Anzi, la tronista ha infranto il regolamento con Ciprian Aftim.

Unica a portare a termine il trono con una scelta, così come è prevista dal programma, è proprio Roberta Ilaria Giusti.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, della puntata dell’11 gennaio, il favorito sarà Samuele Carniani, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne anticipazioni 11 gennaio: il pre-scelta di Samuele Carniani

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata dell’11 gennaio, Roberta Ilaria Giusti farà la sua scelta. La tronista preferirà Samuele Carniani, che le darà una risposta affermativa.

Il corteggiatore, in un video postato dalla redazione che riguarda la sua attesa prima della scelta, appare un po’ agitato: “Io credo di non cenare, probabilmente mi guardo un film, sto tranquillo”.

Ma Samuele Carniani è sembrato anche molto sicuro del suo percorso con Roberta Ilaria Giusti: “Io credo che sia stato comunque un crescendo con lei, ho trovato una Roberta che ha cercato di capire chi è Samuele, chi ha avuto di fronte… A volte ho tentennato proprio perché ho sempre messo lei davanti“.

Uomini e Donne anticipazioni 11 gennaio: il pre-scelta di Luca Salatino

A Uomini e Donne, nella puntata dell’11 gennaio, secondo le anticipazioni, Roberta Ilaria Giusti sceglierà Samuele Carniani.

Arriverà una delusione, quindi, per l’altro corteggiatore, Luca Salatino.

Il ragazzo ha affermato di non essere riuscito a dormire prima della scelta: “Io spero di riuscire a dormire perché stanotte non ho dormito… Ma ho i miei dubbi, alle 4 mi sono fatto tre uova strapazza, una fame, è il nervoso. Io sono un sacco emotivo, sono un ragazzo che non dorme, sono un ragazzo che pensa, vorrei essere un po’ come quei ragazzi che gli importa proprio delle cose, un po’ più rilassato“.

Luca Salatino è comunque felice del percorso effettuato all’interno del dating show: “Però il bello del vivere è proprio questo, sentire emozioni, sia belle che brutte“.