Alex Belli furioso svela un retroscena sul GF Vip: “Mi hanno chiamato in dieci, erano preoccupatissimi”

Gossip

Alex Belli continua ad essere protagonista delle cronache rose correlate al Grande Fratello Vip, l’ex attore di Centovetrine è uscito dalla Casa prima di Natale insieme alla moglie Delia Duran, la stessa che ora si trova in quarantena per poter entrare nella Casa. Il colpo di scena più recente è stato l’annuncio di Delia Duran di aver messo “in sospeso” Belli, accusandolo di pensare ancora troppo a Soleil Sorge.

L’ingresso da semi-single ha destabilizzato Alex Belli al punto da rivelare alcuni retroscena su quanto accaduto nelle ultime ore. L’attore ha anche parlato del rapporto con la modella venezuelana, spiegando cos’è che li tiene legati secondo lui.

Alex Belli furioso con Delia svela il retroscena

Ospite a Casa Chi, Alex Belli ha raccontato che cosa è successo dopo che Delia ha interrotto la diretta dalla quarantena: “Vi racconto un retroscena. Ieri sera, ero inc…to nero, e gli autori dopo che ho lasciato lo studio e sono andato via senza salutare, erano sicuri, poiché non rispondevo al cellulare, che fossi andato all’hotel dove Delia è in quarantena. Mi hanno chiamato in dieci, erano preoccupatissimi…”.

L’attore ha quindi svelato che voleva solo parlarle, ma lei “Dopo ieri non mi ha più risposto al telefono”.

Il rapporto tra Delia Duran e Alex Belli

Sempre a Casa Chi, Alex Belli ha parlato del rapporto con Delia Duran e di ciò che li tiene uniti “Il mio rapporto con Delia è sempre stato di sfida. Penso che ormai abbiate capito che quello che vivo è sempre sul filo del rasoio, per tenere la relazione viva”. Belli ha poi aggiunto: “In questo momento in verità non è tutto proprio piacevole. Le ho consigliato di non andare, che è un’arma a doppio taglio. Adesso è tutto teso, un conto è entrare all’inizio quando c’è un terreno neutro.

Ma soprattutto entrare ora con i precedenti, considerando quello che è successo nella prima stagione“.

“È vero che è tutto portato un po’ nel dramma, ma ti assicuro che io e Delia abbiamo girato il mondo e c’è sempre stato il colpo di scena, qualcosa che ci ha tenuto vivi. Per questo amo Delia. Ad oggi mi trovo un po’ in contrasto, perché io gioco a carte scoperte ed ho bisogno di questo. Sin dall’inizio ho detto a Delia: ‘Io sono questo. Possiamo fare una vita insieme. Se non è così non possiamo stare insieme, io divento qualcosa che non sono’. Questo sarebbe il male che mi distrugge“.

Secondo Belli difficilmente Delia cederà a qualche flirt nella Casa, lei d’altronde si è detta innamorata ma che pretenderà da lui un grande sforzo per riconquistarla.