Fedez smentisce le indiscrezioni sulla crisi con Chiara Ferragni. Sui social spunta una foto che parla chiaro

Gossip

A volte basta pochissimo per alimentare le indiscrezioni che, soprattutto quando si tratta dei vip più seguiti si diffondono a macchia d’olio sul web. Ne sanno qualcosa Chiara Ferragni e Fedez, che in questi giorni sono stati i protagonisti di alcuni rumor che parlavano di crisi in atto per la coppia. I due però, al solito, non si sono scoraggiati e hanno prontamente messo a tacere le indiscrezioni con un contenuto social che parla chiaro: i due sono inseparabili come sempre.

Fedez e Chiara Ferragni, i rumor e la foto social

I fan più affezionati dei Ferragnez saranno ormai abituati al loro modo di fare; per evitare che i gossip su di loro si diffondano in modo incontrollato, i due hanno deciso di condividere sui social ogni dettaglio della loro vita privata.

Eppure qualcuno è riuscito a trovare degli indizi che rendevano plausibile una crisi per la coppia – o almeno credeva di averlo fatto.

Alcuni utenti si sono infatti accorti che negli ultimi giorni Fedez non ha messo like a nessun contenuto proposto dalla moglie sui social e la cosa ha insospettito il popolo del web. Inoltre sembra che il rapper ultimamente si sia mostrato su Instagram senza la fede al dito. Dettagli però che in queste ore i sono mostrati soltanto fortuiti, dal momento che Federico Lucia ha prontamente condiviso una foto che lascia poco spazio ad interpretazioni di fantasia.

Chiara Ferragni e Fedez: anche i loro problemi sono di dominio pubblico

Se tra i Ferragnez, dunque, ci fosse stato qualche problema, i fan avrebbero appreso la notizia direttamente da loro, dal momento che non hanno mai fatto mistero della loro vita privata. La coppia infatti ha da poco preso parte ad un progetto firmato Amazon Prime Video che li riguarda molto da vicino; si tratta infatti di un docu-reality su un periodo molto specifico della loro vita.

E, non a caso, nella serie tv i due non hanno avuto paura di parlare anche della terapia di coppia che hanno deciso di affrontare per limare alcuni piccoli problemi tra di loro.

Nello stesso documentario, inoltre, Fedez non ha avuto paura di raccontare anche il suo rapporto con la suocera, ironizzando sul fatto che la donna sia fin troppo presente in casa. È più che evidente, insomma, che la coppia non si faccia problemi a raccontare ogni piccolo dettaglio della loro relazione e per questo si può ipotizzare che, in caso di terremoto, i due preferirebbero fare un annuncio direttamente invece di lasciar circolare le indiscrezioni.