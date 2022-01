Barù punzecchia Katia Ricciarelli: “Aprire bocca… la apri anche abbastanza”, la soprano risponde a tono

Grande Fratello

Nella casa del GF Vip Barù non rinuncia alle frecciatine nei confronti di Katia Ricciarelli, pungendola sul vivo riguardo al fatto che per lui la soprano parla un po' troppo.

Sembra proprio che Barù non abbia intenzione di lasciar stare la coinquilina Katia Ricciarelli – per il divertimento dei fan del Grande Fratello Vip. Il nipote di Costantino Della Gherardesca, che in breve tempo ha messo in chiaro di non avere peli sulla lingua, sembra non voler risparmiare nessuno e a più riprese ha punzecchiato la soprano – che però sembra pronta a rispondere per le rime al gieffino.

Barù: la frecciatina velenosa contro la soprano

Altro giro nuova stoccata per Katia Ricciarelli nella Casa del Grande Fratello Vip; Barù è infatti determinato a non dare tregua alla soprano, punzecchiandola in ogni modo possibile.

Mentre alcuni gieffini si sono ritrovati attorno al tavolo per due chiacchiere, la cantante ha infatti sottolineato che non canta da fin troppo tempo, scegliendo però parole che hanno offerto il fianco al coinquilino: “Ragazzi, 50 anni di lavoro e adesso sono 4 mesi che non apro bocca. Mai successo“.

Prontamente Barù si è messo a ridere per poi rispondere alla Ricciarelli: “Beh, ora… aprire bocca, la apri anche abbastanza“; Katia però non si è limitata ad incassare il colpo in silenzio, ma ha rimesso subito a posto l’uomo: “Ho imparato da te, hai una linguaccia!

Almeno io ogni tanto dico qualche cosa di giusto, tu? Bleah“, risposta caduta nel vuoto, dal momento che il gieffino ha preferito troncare la discussione per tornare al suo caffè.

Barù uuuuu urloooo

Katia : 4 mesi che non apro bocca

Barù : la apri abbastanza ora 😂🤣😇💪🏽 #gfvip #baru #jeru pic.twitter.com/iGv1hRqTfP — Lulu 🧚‍♀️💕 (@doublenationale) January 12, 2022

Katia Ricciarelli e Barù sul piede di guerra

Non è, peraltro, la prima volta che i due hanno questo tipo di scambi.

Di recente Barù ha punzecchiato la soprano sempre sul fronte professionale; mentre la Ricciarelli parlava di un momento in cui si è trovata a cantare sopra al tavolo, il gieffino ha colto la palla al balzo per rispondere: “Ah perché sai cantare? Canti te?“

Mentre alcuni utenti sui social hanno sottolineato che forse Barù non avesse idea di chi fosse Katia Ricciarelli, è probabile piuttosto che sia stata solo un’altra frecciatina per indispettirla.

Chissà se tutte queste stoccate faranno cambiare idea alla soprano, che fino ad oggi si è detta entusiasta dell’uomo proprio per i suoi modi schietti.