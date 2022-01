Belén Rodriguez e Fabrizio Corona: Giacomo Urtis la causa della fine della loro storia? Spuntano indiscrezioni

Gossip

Di recente alcune dichiarazioni di Giacomo Urtis hanno attirato l’attenzione di alcuni fan del Grande Fratello Vip; il gieffino ha infatti parlato di un uomo famoso con il quale sarebbe stato in passato e che, in seguito a problemi con la legge, è finito in carcere.

In molti hanno subito pensato che Urtis si riferisse a Fabrizio Corona e, sebbene successivamente lo stesso vip abbia scherzato sulla questione sui social, i gossip ancora non si sono fermati. È necessario però, a questo punto, fare un passo indietro e tornare al 2012, anno in cui Belén Rodriguez ha lasciato l’ex re dei paparazzi per Stefano De Martino; nello stesso anno infatti l’ex re dei paparazzi pare fosse già piuttosto amico di Giacomo.

Belén Rodriguez: spuntano indiscrezioni sul motivo della rottura con Fabrizio Corona

Correva l’anno 2012, dunque, quando Belén ha lasciato Fabrizio Corona per Stefano De Martino; a suo tempo Sara Tommasi aveva rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù che lasciava poco spazio all’immaginazione: “Fabrizio avrebbe un amico particolare e Belén Rodriguez lo avrebbe scoperto” aveva dichiarato la donna.

Nello stesso anno, inoltre, anche Nina Moric aveva affermato durante un’intervista con DiTutto che Fabrizio non era mai stato soltanto suo; il settimanale condivise lo scoop pubblicando anche una foto di Corona e Urtis insieme – con il ragazzo che indossava una maglietta con su scritto un Love Of My Life piuttosto eloquente.

Possibile dunque che l’ex re dei paparazzi abbia cercato di mascherare con l’ironia il vero legame che ha con Giacomo Urtis? Gli indizi, per alcuni, parlano chiaro ma si tratta comunque di voci mai confermate dai diretti interessati, salvo alcune “chiacchiere” di Urtis nella Casa.

Giacomo Urtis, le dichiarazioni shock nella casa

Della presunta storia tra Giacomo Urtis e Fabrizio Corona se ne è tornato a parlare anche all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

In un momento di confidenze con Barù, il ragazzo ha infatti parlato di un uomo famoso con cui in passato avrebbe avuto una relazione.

La loro storia però sarebbe finita quando l’uomo misterioso è finito in carcere; nonostante Urtis abbia continuato a rimanere in contatto con lui, non è chiaro se tra loro la relazione sia proseguita. Giacomo però si è guardato bene dal condividere anche il nome del vip. Per questo in molti hanno subito pensato a Fabrizio Corona. E per alcuni l’ipotesi non è poi così assurda, visti i dettagli riemersi in queste ore.

Senza contare che il ragazzo ha più volte parlato della sua vita sentimentale senza però fare nomi, per paura che scoppi un caso mediatico.