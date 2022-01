Soleil Sorge svela un dettaglio hot riguardo l’arrivo di Delia Duran. L’ammissione dell’influencer: il video

Grande Fratello

Soleil Sorge riceverà una brutta sorpresa dalla puntata serale del 14 gennaio del Grande Fratello Vip6. Nella Casa più spiata d’Italia arriverà, infatti, Delia Duran, moglie di Alex Belli. Tra le due donne non scorre buon sangue e ci sono state già delle liti. L’antipatia tra le due, naturalmente, nasce dal feeling speciale e dai baci che Soleil Sorge e Alex Belli si sono scambiati al Grande Fratello Vip6.

I concorrenti del reality show, già sospettano dell’arrivo della nuova coinquilina e, in una discussione proprio sulla new entry, Soleil Sorge ha fatto una rivelazione. L’influencer italo-americana ha ammesso che potrebbe far parte di un rapporto a tre.

Soleil Sorge non esclude la possibilità di una relazione a tre

Soleil Sorge ha creato un legame speciale con Alex Belli all’interno della Casa del Grande Fratello Vip6. Questo feeling particolare ha innervosito, naturalmente, la moglie dell’attore Delia Duran. Ma l’ex gieffino ha sempre ribadito di amare entrambe le donne, facendo nascere, spesso, le battute su una possibile relazione a tre con Delia Duran e Soleil Sorge.

In vista dell’entrata dell’attrice, Sophie Codegoni è tornata sull’argomento, chiedendo a Soleil Sorge: “Una troppia, tu ce la faresti?

“.

Soleil Sorge ha fatto una rivelazione hot: “Se mi piace anche la donna Sì, altrimenti No“. Jessica Selassié ne ha approfittato per fare dell’ironia: “Va beh lo scopriamo domani allora“.

Soleil Sorge e Delia Duran presto insieme in casa

La coppia formata da Alex Belli e Delia Duran è in difficoltà, dopo l’avventura di lui al Grande Fratello Vip6.

Il feeling particolare, creato dall’attore con Soleil Sorge, non è stato proprio digerito dall’attrice, che ha deciso di mettere in pausa il suo rapporto con il marito.

Delia Duran farà presto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia.

Soleil Sorge ha ammesso di vedersi in una relazione a tre, ma poi ha fatto una precisazione, come riportato da Fanpage: “Con Delia non credo. Ognuno ha la propria visione e apertura in merito all’amore, io la vedo in questo modo sono sincera“.