Domenica in: ospiti e argomenti della trasmissione di Mara Venier per la puntata in onda su Rai1 domenica

Mara Venier conduce un nuovo appuntamento di Domenica In in diretta dagli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi il 16 gennaio 2022 a partire dalle ore 14:00. Gli ospiti e gli argomenti.

Mara Venier torna al centro dello studio di Domenica In per condurre il terzo appuntamento dell’anno. In diretta dagli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi situati in Roma come sempre su Rai1 la conduttrice tratterà vari temi d’attualità ed avrà con se tanti ospiti pronti a raccontarsi. Per il pubblico sarà l’occasione di passare un pomeriggio diverso in compagnia di tanti volti noti della nostra televisione e della nostra musica fra racconti, canti, balli e giochi. Tutti gli ospiti ed i temi di puntata nell’appuntamento del 16 gennaio 2022 in onda a partire dalle ore 14:00 di domenica ovviamente su Rai1.

Domenica in: la trasmissione di Mara Venier apre con l’approfondimento sulla pandemia

L’appuntamento di domenica 16 gennaio 2022 che va in onda puntuale come al solito a partire dalle ore 14:00 ovviamente su Rai1 si aprirà con il consueto spazio di approfondimento dedicato all’andamento della pandemia in Italia.

Mara Venier nella nuova puntata di Domenica in torna ad occuparsi dello status attuale del Covid19 nel nostro Paese con la partecipazione al dibattito da studio del Sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri, della Professoressa Maria Rita Gismondo dell’Ospedale Sacco di Milano, quindi anche con il ritorno di Al Bano, che qualche tempo fa è guarito proprio dalla positività al Covid.

Parteciperanno invece in collegamento il Presidente della Regione Veneto Luca Zai, il Professor Matteo Bassetti ed anche il direttore di Libero Alessandro Sallusti.

Tutti gli ospiti di puntata

Come accaduto settimana scorsa con Luca Argentero, Mara Venier dedica ampio spazio alle fiction di casa Rai con la partecipazione di Serena Rossi che proprio da domenica 16 gennaio 2022 vestirà i panni de La sposa.

Spazio anche per il ricordo di un grande sportivo italiano come il calciatore Paolo Rossi che sarà ricordato dalla moglie Federica Cappelletti, autrice anche del libro dal titolo Per sempre noi due, dall’ex direttore di Rai sport Marino Baroletti e dal suo compagno di squadra di nazionale e club Antonio Cabrini.

Torna lo spazio dedicato al talk Tutti pazzi per Sanremo dedicato alla prossima kermesse canora e che vedrà protagonisti degli approfondimenti Alba Parietti, Gabriella Farinon ed ovviamente Marino Bartoletti mentre Albano, Bobby Solo e Fausto Leali delizieranno il pubblico con i loro successi.