Alex Belli concorrente ad Avanti un altro pure di sera, Paolo Bonolis lo punzecchia: “Pervaso dall’ormone”

Grande Fratello

Alex Belli continua a essere protagonista indiscusso del Grande Fratello Vip6, anche dopo la sua squalifica dalla Casa più spiata d’Italia. L’attore è tornato dalla moglie Delia Duran, dopo le discusse effusioni con Soleil Sorge, avvenute all’interno del reality show. Ma il rapporto coniugale vive ancora un periodo di crisi.

Delia Duran ha deciso di prendersi una pausa dal marito, comunicandoglielo in diretta televisiva. In seguito, l’attrice ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Da ciò è scaturito un crollo emotivo per Soleil Sorge.

Alex Belli, invece, è stato ospite della prima puntata del 2022 di Avanti un altro pure di sera.

Paolo Bonolis non ha perso occasione per stuzzicarlo sulla sua situazione amorosa.

Le battute di Paolo Bonolis sul percorso di Alex Belli al GF Vip6

Il fortunato format televisivo Avanti un altro pure di sera ha fatto il suo debutto in prima serata il 17 gennaio con una puntata speciale: “Dieci contendenti Vip di questa sera“. Tra i vari ospiti, anche Alex Belli, presentato in modo del tutto particolare da Paolo Bonolis: “Romeo, perché tu sei Romeo“.

Il conduttore televisivo ha anche commentato l’avventura dell’attore al Grande Fratello Vip6: “Che pezzo di maschio, buonasera Belli… Tu hai praticamente invaso i teleschermi, durante il Grande Fratello, accoppiandoti a destra e sinistra, hai fatto di tutto“.

Alex Belli ha risposto con una precisazione sui suoi rapporti amorosi nella Casa più famosa d’Italia: “Destra e sinistra no, diciamo… A sinistra, a destra c’era Davide“.

Alex Belli è stato un concorrente della prima puntata di Avanti un altro pure di sera. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip6, però, non ha saputo rispondere correttamente alle domande, stuzzicato anche dall’ingresso della Bonas, Laura Cremaschi: “Siete sicuri che mi porta fortuna o mi deconcentra?

Questa è una difficoltà… Mi porta fuori strada“.

La Bonas ha dichiarato chiaramente i suoi intenti: “Io, però, volevo fargli sentire la chimica artistica”. Paolo Bonolis ha messo in guardia l’attore: “Sta a sentì a chimica? Stai concentrato Alex… C’ha un turbinio equatoriale“. E anche Luca Laurenti: “La concentrazione me la devi portà sul lato di sopra, me so spiegato?“.

Ma Alex Belli ha comunque sbagliato le risposte e Paolo Bonolis ha commentato ironicamente: “Lei sarà pervaso dall’ormone ma non sa una mazza“.