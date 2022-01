Un posto al sole anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 17 gennaio a venerdì 21 gennaio 2022: la trama

Serie TV - Fiction

Un posto al sole: le anticipazioni di lunedì 17 gennaio 2022

Patrizio deve fare i conti con gli strascichi della lite con Alberto. Samuel è pronto a giocarsi le sue carte con Speranza. Silvia capisce che i suoi amici non accettano Giancarlo e ci resta male.

Bianca in un litigio con Jimmy palesa tutta l’inquietudine dovuta all’assenza di Angela.

Un posto al sole: le anticipazioni di martedì 18 gennaio 2022

Alberto è deciso a trarre il massimo vantaggio dall’infortunio subito da Patrizio e provocato dalla sua spinta. Raffaele si affida alla mediazione di Clara che avrà tanto da far per stemperare. Un ritorno inaspettato dal passato movimenterà la vita della terrazza generando gelosie e tensioni tra gli abitanti del condominio.

Un posto al sole: le anticipazioni di mercoledì 19 gennaio 2022

Le azioni di Alberto metteranno Clara di fronte ad una difficile decisione che però dovrà prendere per placare gli animi.

Chiara non ce la fa più e si confida con Nunzio sulle responsabilità che le gravano sulla testa e deciderà d farsi guidare dalla nuova idea che le è venuta in mente. Mentre Mariella mette Guido alle strette con la sua “lista”, un’occasione di svago si tramuterà per i due in una fonte di spiacevole imbarazzo.

Un posto al sole: le anticipazioni di giovedì 20 gennaio 2022

Marina fatica a rincuorare Fabrizio per i problemi del pastificio, con l’uomo che si è ormai chiuso in sé stesso.

Katia è pronta alla prima cena con Chiara. Mentre Patrizio ha capito che Alberto sta ricattando Clara e chiede aiuto a zio Renato. Dispiaciuta dopo aver visto Guido trattare con distacco Giancarlo, Silvia fatica a vivere con scioltezza la loro storia.

Un posto al sole: le anticipazioni di venerdì 21 gennaio 2022

Roberto cerca di far ragionare Marina per sfruttare la proposta di Chiara Petrone e di fronte ai rifiuti decide di fare da se. Fabrizio dopo aver ascoltato la conversazione tra Marina e Roberto, entrerà in una crisi profonda che metterà in pericolo anche chi gli sta intorno. Clara accetta di tornare a vivere con Alberto ma Patrizio non la prende per nulla bene.

Silvia si sente sola e si sfoga con Mariella che, per stare vicina all’amica, mette sotto pressione Guido.