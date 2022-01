Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, fine della storia d’amore da favola per la coppia d’oro del gossip

Gossip

Soltanto poche ore fa è arrivata la notizia ufficiale che Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi hanno deciso di separarsi. Lo scoop è stato diffuso grazie ad un comunicato Ansa firmato direttamente dai due vip, momento in cui hanno espresso la volontà di gestire privatamente la situazione piuttosto complicata. Un piccolo appello lanciato agli esperti di cronaca rosa nel tentativo di evitare indiscrezioni sulla già difficile rottura che i due dovranno affrontare.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: il colpo di fulmine e il matrimonio

Nelle ultime ore è arrivato il comunicato ufficiale, firmato direttamente da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, in cui la coppia annuncia di essere in procinto di separarsi.

Una notizia che arriva al termine di settimane in cui spesso si è parlato di crisi tra la conduttrice Mediaset e l’imprenditore; alcuni siti di gossip hanno infatti iniziato a parlare di crisi già da diverse settimane, affermando che i due vivevano separati già da qualche tempo. Michelle e Tomaso però non hanno confermato alcuna indiscrezione, almeno fino all’annuncio rilasciato oggi dall’ANSA sulla rottura tra Michelle e Tomaso.

I due si erano conosciuti nel lontano 2011 e tra loro c’è stato il colpo di fulmine durante una cena al Ristorante Trussardi Alla Scala.

Come affermato da Trussardi in alcune interviste, la showgirl all’inizio aveva molti dubbi sulla relazione, anche a causa della differenza d’età (lui è sei anni più giovane della moglie): “Era molto più preoccupata lei. Diciamo che Michelle era in paranoia un po’ per tutto, io invece mi butto. Non cerco storie ma relazioni, quindi l’ho impostata subito così; lei era titubante, aveva mille timori. Ma mi metto nei suoi panni: arriva uno più giovane, un po’ fighettino e che cosa pensi? Che questo vuole solo divertirsi per un po’.

Ho capito che dovevo entrare in punta di piedi in quella realtà, cosa che non sono abituato per niente a fare, perché io sono l’opposto: sono etico e molto serio, ma se entro in una stanza faccio casino“.

Michelle Hunziker e Tomaso, le figlie: Sole e Celeste

Nonostante i problemi iniziali però la coppia è riuscita ad instaurare un legame davvero forte e negli anni sono arrivate due bambine – Sole e Celeste, nate rispettivamente nel 2013 e nel 2015. L’uomo però ha anche un rapporto speciale con la prima figlia di Michelle, Aurora – nata dalla relazione della conduttrice con Eros Ramazzotti: “Con Aurora ho un bellissimo rapporto, spesso ci coalizziamo come ragazzini contro Michelle, che è quella che dà le regole” ha spiegato Tomaso ai microfoni di Grazia non troppo tempo fa.

Una situazione da favola, insomma, ma che non ha potuto conoscere un lieto fine che fosse davvero definitivo. Come anticipato infatti, già da qualche tempo si sono inseguite diverse indiscrezioni su una loro possibile crisi e molte riviste di gossip hanno anche riportato la notizia che i due hanno festeggiato le festività natalizie da single – lei sarebbe stata avvistata in montagna in compagna dell’amica Serena Autieri.

Come riportato da La Stampa, Trussardi avrebbe raggiunto la moglie il giorno di Natale per aprire i doni insieme alle figlie, ma subito dopo sarebbe ripartito e la conduttrice sarebbe di nuovo rimasta sola.

Tomaso Trussardi: la vita privata dell’imprenditore prima di conoscere Michelle Hunziker

Mentre la vita privata di Michelle Hunziker è piuttosto nota, l’uomo è stato per anni lontano dalle luci della ribalta e soltanto dopo aver ufficializzato la relazione con la showgirl si è esposto riguardo la propria vita privata. Di lui sappiamo che nasce a Bergamo nel 1983 da una famiglia piuttosto importante; il ragazzo infatti è figlio dello stilista e imprenditore Nicola Trussardi -morto nel 1999.

Tra le relazioni note dell’imprenditore sono note quella con la schedina Lucia Fabiani e la soubrette Alessia Ventura. Soltanto qualche anno fa, inoltre, è stata resa nota al pubblico la sua relazione passata con l’ex tronista di Uomini e Donne Anna Munafò, che tuttavia non ha riservato parole al miele per il suo ex fidanzato. Successivamente, come sappiamo, Tomaso Trussardi si è legato alla Hunziker e la loro relazione è durata ben 10 anni.