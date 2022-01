Miriana Trevisan è sconvolta dall’atteggiamento di Delia Duran: “Basta, non ti parlo più”

Grande Fratello

Miriana Trevisan si è detta piuttosto delusa dall'atteggiamento di Delia Duran, che ha già cambiato idea sulla sua relazione con Alex Belli e in queste ore ha promesso di non intromettersi più.

Tra le gieffine che fin da subito si sono mostrate più solidali con la Duran, data la situazione con Alex Belli e Soleil Sorge, c’è senza dubbio Miriana. La showgirl spesso ha ascoltato le sue parole, cercando di sostenerla e consigliarla nei momenti in cui la modella sembrava pronta a crollare. Eppure in queste ore anche la Trevisan è rimasta delusa dalle parole di Delia e, confidandosi con Nathaly Caldonazzo ha rivelato di non volersi più trovare in mezzo a questi problemi.

Miriana Trevisan si sente presa in giro da Delia Duran, non vuole più saperne

Sembra proprio che la parola confusa sia la più adatta a definire la situazione che in queste ore si sta svolgendo nella casa del Grande Fratello Vip e che riguarda Delia Duran.

Soltanto qualche ora fa la modella ha avuto un crollo a causa dell’aereo dedicato ad Alex Belli e Soleil Sorge e, tra le lacrime, ha affermato di voler lasciare il compagno. Ovviamente ha ricevuto il sostegno di tutti i gieffini, che hanno vissuto molto da vicino le conseguenze che il triangolo amoroso ha avuto sui diretti interessati.

Dopo tanto dramma però, la modella si è confidata con Miriana Trevisan, che tra tutti i gieffini si è dimostrata la più disponibile nei suoi confronti, affermando di amare ancora Alex e di non volerlo lasciare.

Parole che, però, non hanno avuto un impatto positivo sulla showgirl, che ora si sente presa in giro dalla coinquilina.

Confidandosi con Nathaly Caldonazzo, la Trevisan ha dichiarato di non voler più entrare nel merito della questione: “Già adesso ha cambiato idea sul fatto che lo voleva lasciare. Io mi sono stranita oggi, sai che mi sembra mi sia venuto mal di testa per quello? – spiega la donna alla collega – Infatti non mi metto più in mezzo. Le ho detto ‘quale altra dimostrazione vuoi?’” riflette ancora Miriana, visibilmente scossa da questo cambio di rotta della Duran.

“Mi voglio astenere da adesso in poi, mi astengo dal giudizio” Dopo le urla e dopo esser uscita dal confessionale Miriana decide di astenersi dal giudizio e di non parlare più con Delia ma solo ascoltarla 🤡#gfvip pic.twitter.com/97s2hGgsRt — Vale ♐️ (@afiresign_) January 19, 2022

“Quando si ha tutto insieme e si è un po’ fragili può essere, ma basta, allora non ti parlo più – rivela subito dopo la showgirl – Lo sai che ha fatto? Quasi piangendo mi ha detto ‘sono confusa’, ho detto benissimo, non possiamo fare più niente, la dobbiamo lasciare andare“.

Nathaly Caldonazzo non è convinta da Delia Duran: “È tutto un gioco”

Anche la Caldonazzo ha molti dubbi su Delia, dato il suo atteggiamento contraddittorio: “Può essere che è tutto un gioco allora” risponde la donna dopo lo sfogo di Miriana, che ha prontamente replicato: “Un gioco, ma non di lei.

Io questa cosa l’ho vista da altre donne, io l’ho vissuta per poco però, per un mese”.

La showgirl ha inoltre rivelato che la Duran le avrebbe detto di aver vissuto di peggio, ma questo per la Trevisan non basta a giustificare l’atteggiamento ambiguo della coinquilina. Sembra insomma che ora anche chi ha cercato di essere di supporto alla compagna di Alex Belli ora abbia dei forti dubbi sulla relazione tra i due vipponi e che ci siano fin troppi dettagli che non tornato.

D’altra parte anche Soleil Sorge ha più volte ribadito che l’atteggiamento di Delia sembra studiato a tavolino e che la donna è solamente in cerca di un po’ di notorietà.

Chissà se Alfonso Signorini, che ha dato finora molto spazio a questa situazione, deciderà venerdì di riprendere il discorso e, perché no, far intervenire anche Alex Belli, che proprio in queste ore si è detto pronto addirittura a buttare giù la porta per riprendersi la propria compagna.