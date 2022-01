Sangiovanni rivelazione shock: “Mi hanno minacciato di morte, sono morbosi su me e Giulia”

TV e Spettacolo

Sangiovanni si dice soddisfatto sia sul fronte professionale che su quello privato. Il ragazzo infatti è pronto per salire sul palco dell’Ariston per la prima volta con il brano Farfalle e continua a collezionale dischi di platino; anche sotto il profilo amoroso tutto procede a gonfie vele con la giovane ballerina Giulia Stabile, conosciuta proprio grazie al talent show Amici (a cui entrambi hanno partecipato lo scorso anno). Nonostante, insomma, tutto ciò che conta davvero stia portando molte soddisfazioni al cantante, non sono mancati i momenti bui e di recente ha rivelato di aver ricevuto addirittura minace di morte.

Sangiovanni, il suo rapporto con i fan, il mondo dei social e gli hater

Il brano per Sanremo è pronto, con Giulia Stabile sono riusciti a trovare un ottimo equilibrio e Sangiovanni si dice più che soddisfatto di essere riuscito a realizzare il suo sogno, quello di diventare un artista. Ci sono anche altri dettagli che tuttavia spera di poter vedere mutati nei prossimi anni e tra questi c’è sicuramente il rapporto che per le persone hanno con i social: “[Ho un altro desiderio N.d.R.] che riguarda tutti: un mondo in cui ci sia più amore, e meno ossessione per i valori legati al consumo e alla mercificazione” Rivela il ragazzo a Vanity Fair nel corso della sua ultima intervista.

“È stato magico quello che mi è successo, però quando sei così esposto, oltre all’amore ti arriva anche l’odio, e io ne ho ricevuto tantissimo – prosegue poi il cantante – Insulti di ogni genere sui social per come mi vesto, per quello che scrivo. Mi hanno anche minacciato di morte” prosegue il ragazzo, che sottolinea anche che ha l’impressione che una parte del mondo sia sempre alla ricerca di qualcuno a cui dare le colpe per qualcosa.

Forse anche per questo, di recente, il ragazzo e la sua fidanzata, Giulia Stabile, hanno deciso di evitare eccessiva esposizione sui social.

Anche questo infatti è stato un altro degli argomenti su cui Giovanni Pietro Damian – nome d’arte del giovane cantante – si è voluto soffermare con l’intervistatrice.

Sangiosanni, l’amore per Giulia Stabile e la decisione di non apparire sui social

Proprio a causa degli hater, che sembrano non volerli lasciare in pace, Giulia Stabile e Sangiovanni hanno deciso di evitare di esporsi troppo sui social e salvaguardare la propria privacy: “Negli ultimi tempi abbiamo deciso di esporci meno sui social e abbiamo scoperto che la privacy è una cosa bellissima, perché possiamo vivere come una coppia normale, con le nostre dinamiche“.

Giovanni ha infatti confessato che a volte i fan possono essere piuttosto invadenti, a causa della loro eccessiva curiosità nei loro confronti: “Il fatto però di essere meno esposti crea in alcune persone una curiosità, a volte morbosa. Ci monitorano, ci cercano, osservano quello che facciamo anche nelle piccole cose per capire che cosa accade tra noi. Questo non è piacevole” spiega subito dopo il cantante. Con Giulia dunque, tutto procede per il meglio e i due, come hanno spesso spiegato nel corso delle interviste, hanno molti progetti e sogni insieme, ma hanno deciso di evitare l’eccessiva esposizione social.