Le rivelazioni di Delia Duran al Grande Fratello Vip su Alex Belli e Soleil Sorge, i Vipponi: “Preliminari”

Grande Fratello

Ancora infuocata la Casa del Grande Fratello Vip sul triangolo di cui si parla da mesi, quello tra Alex Belli, la compagna Delia Duran e Soleil Sorge. La modella venezuelana entrata nel reality per scoprire la verità su quanto accaduto sotto le coperte si sta lasciando andare a diverse rivelazioni su quanto avrebbe raccontato Alex Belli in merito al rapporto avuto al GF Vip con Soleil. Anche i Vipponi però tentano di ricostruire gli avvenimenti, confrontandosi spesso sulla vicenda e confessando dettagli su quanto sanno.

Delia Duran, il triangolo con Alex Belli e Soleil Sorge

Delia Duran è entrata con una missione precisa al Grande Fratello Vip, scoperchiare la verità su quanto accaduto tra Alex Belli e Soleil Sorge dentro le mura della Casa.

La modella però sembra già sapere tutto, almeno secondo quanto dice lei: “Quando lui è uscito mi ha rivelato che tra loro è successo qualcosa di particolare“, confessa durante un confronto con Jessica, “Mi ha detto proprio tutto, si tratta di intimità. Devo dire che mi ha detto tutte queste cose dopo che l’ho perdonato. Questo è stato il mio errore, perdonarlo subito, ma in amore succede anche questo“.

La rivelazione sul Grande Fratello Vip

La modella confessa anche un particolare su come gli autori del reality hanno deciso di gestire la presenza dell’attore.

Delia Duran ha raccontato ai coinquilini che la sua entrata era prevista quando il compagno era ancora un concorrente del Grande Fratello Vip: “Gli autori mi avevano contattata come concorrente e avevo detto di sì per salvare io mio matrimonio“, spiega, “Poi hanno cambiato idea e mi hanno stoppata. Qui alla fine decidono loro“. Ironia ha voluto che ora la situazione si sia rovesciata, con Delia Duran dentro la Casa e Alex Belli che vorrebbe “far irruzione” per riprendersela, soprattutto dopo la decisione della modella di troncare la loro relazione.

I Vipponi svelano i dettagli della relazione tra Alex Belli e Soleil Sorge: “Preliminari”

Anche gli altri inquilini della casa si confrontano sul rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge durante la loro permanenza nella Casa. In un confronto escono fuori dettagli piccanti, con Barù che afferma che Delia “sa la verità“. Manila commenta: “Anche io so la verità, me l’ha raccontato“, ma di fronte alle richieste di chiarimenti non vuole andare oltre. Nathaly Caldonazzo non si formalizza: “La sa tutta Italia“, dichiara, ma Barù chiede se “era un bacio o un po’ di più“.

Sophie Caldonazzo risponde: “Preliminari“, con Alessando Basciano che aggiunge: “Preliminari artistici“.