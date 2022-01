Serena Rossi è la Sposa: da Un posto al Sole al matrimonio cancellato, carriera e vita privata dell’attrice

Chi è

Nota al grande pubblico per il ruolo di Carmen Catalano in Un posto al Sole, Serena Rossi è un’attrice, cantante e presentatrice originaria di Napoli con una carriera poliedrica alle spalle. Tra le ultime fiction che l’hanno vista protagonista, “Io sono Mia” e “Mina Settembre”. A marzo 2021 ha condotto lo show di Rai Uno “Canzone Segreta“. Nel dettaglio, la carriera e la vita privata dell’attrice napoletana.

Serena Rossi cantante: gli esordi e il Festival di Sanremo

Nata a Napoli nel 1985, Serena Rossi oggi è un’attrice, cantante e conduttrice italiana amatissima. Proviene da una famiglia di artisti, motivo per il quale si avvicina sin da giovane al mondo dello spettacolo, in particolare a quello della musica.

Suo padre è infatti un chitarrista, sua madre una cantante e suo nonno un compositore. Ha frequentato il liceo classico e iniziato a lavorare come animatrice, e sarà proprio da questa esperienza che svilupperà la sua passione e il suo talento. Le sue doti canore l’hanno portata nel tempo a ricoprire ruoli importanti e addirittura a duettare sul palco di Sanremo.

Serena Rossi ha esordito nel 2002 come cantante nel musical “C’era una volta…Scugnizzi” di Claudio Mattone ed Enrico Vaime.

Questo le ha aperto le porte al mondo della televisione. La sua carriera è proseguita poi pubblicando nel 2006 un EP intitolato “Amor che”, una raccolta di 5 brani folk tratti da Un posto al sole. Nel 2014 ha vinto la quarta edizione del programma televisivo “Tale e Quale Show”, nel quale incanta il pubblico dimostrando delle doti canore fuori dal comune. Un anno dopo ha prestato la sua voce ad Anna nel film d’animazione Disney Frozen – Il regno di ghiaccio, cantando i brani della colonna sonora. Nel 2018 Renzo Rubino l’ha scelta addirittura per duettare nel brano “Custodire” al Festival di Sanremo.

Serena Rossi attrice e conduttrice: da Un Posto al Sole a La Sposa

La carriera da attrice è iniziata invece nel 2003, quando ha interpretato il ruolo di Carmen Catalano in Un posto al sole. Per la prima volta Serena riesce così a conquistare il piccolo pubblico. Torna poi in TV e lo fa prendendo parte a molte serie di successo, come “Il Commissario Montalbano”, “Ho sposato uno sbirro” “Che Dio ci aiuti”. Negli stessi anni gira il suo primo film per il cinema, Liberarsi – Figli di una rivoluzione minore di Salvatore Romano. Ha interpretato anche poi Mia Martini nel film del 2019, Io sono Mia, unendo di nuovo la sua passione per il canto e per la recitazione.

Quest’ultimo lavoro le ha fatto inoltre ottenere il ruolo di protagonista per la miniserie “Mina Settembre”. È stata poi tra i protagonisti di “Lasciami andare”, film di Stefano Mordini che ha chiuso la 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

La sua carriera è proseguita anche nel 2021: è stata infatti scelta come conduttrice del programma “Canzone Segreta” in primavera. A settembre, invece, è stata la madrina della 78ª edizione del Festival del Cinema di Venezia.

Ora, Serena Rossi torna come attrice nella miniserie La Sposa, 6 episodi in onda su Rai 1 ogni domenica dal 16 al 30 gennaio 2022.

Serena Rossi, vita privata e il matrimonio annullato con Davide Devenuto

L’attrice ha un legame sentimentale che va avanti dal 2008 con Davide Devenuto, suo ex collega sul set di Un posto al sole, con il quale nel 2016 ha avuto un bambino di nome Diego. Nel 2019 è arrivata per l’attrice anche la proposta di matrimonio, in diretta tv a Domenica In. La coppia vive serenamente e ha dichiarato di riuscire a conciliare vita privata e carriera professionale. A gennaio 2022, però, l’annunciato matrimonio con Devenuto è stato cancellato.

A Dipiù TV ha infatti raccontato: “Per adesso le nozze non sono in programma e ho pure smesso di chiedermi se e quando ci saranno. Ma non mi lamento: Davide e io stiamo bene così, siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso”.

Serena Rossi su Instagram: il profilo dell’attrice

La sua pagina ufficiale su Instagram è @serenarossiofficial. Sul profilo sono presenti varie foto della sua vita privata che la ritraggono con il figlio Diego e con il compagno Davide Devenuto, ma anche post riguardanti la sua carriera professionale. Attualmente il profilo conta ben 632 mila follower.