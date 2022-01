Valentino Rossi svela come ha reagito quando Francesca Sofia Novello le ha detto di essere incinta

Gossip

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello diventeranno presto genitori per la prima volta e, come si può immaginare l’emozione è davvero tanta. I due ne hanno parlato di recente proprio nel corso di una lunga intervista in cui hanno ripercorso tutte le tappe del loro amore e in cui, infine, hanno anche spiegato come l’ex ombrellina ha rivelato al compagno di essere incinta e come lui ha reagito.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sulla scoperta della gravidanza: “È stato uno shock”

Il tempo stringe per Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, che a metà febbraio diventeranno genitori per la prima volta.

I due hanno recentemente approfittato di un’intervista con Graham Bensinger per tornare sull’argomento e rivelare come hanno reagito alla notizia della gravidanza.

“Sono andata a Milano per fare la seconda dose del vaccino, ma durante il viaggio ho iniziato ad avere la nausea – racconta l’ex ombrellina – Sono andata a casa e ho parlato con mia madre. E lei mi ha detto subito ‘Sei incinta’. Continuavo a ripeterle ‘è impossibile‘ “.

La mamma di Francesca invece aveva indovinato e subito dopo è arrivato il momento di rivelare la novità anche a Valentino. La donna ha dunque raccontato di aver sentito il compagno, che le ha chiesto come fosse andato il vaccino; lei ha mentito confermando di averlo fatto, ma si è trattata di una bugia a fin di bene.

Subito dopo, quando Rossi è rientrato dalla gara, voleva che la Novello lo raggiungesse in pizzeria, ma lei ha insistito affinché la passasse a prendere: “Mi ha detto piangendo ‘Sono incinta’ – racconta il pilota – È stato uno shock, ma in senso buono. All’inizio abbiamo tenuto la notizia per noi“. Successivamente però i due hanno anche deciso di condividere un post sui social in cui hanno annunciato la dolce novità anche ai fan.

Valentino Rossi: Francesca Sofia Novello gli ha dato un ultimatum in passato

La coppia però non si è soffermata solo sulla notizia della gravidanza, ma ha anche ripercorso alcune tappe fondamentali del loro amore, come il primo incontro: “Ci siamo conosciuti al circuito di MotoGP. Ho lavorato come ombrellina per due anni – spiega la Novello – e durante quel periodo, lui ha iniziato a chattare con me.

Mi scriveva ‘Sei bellissima’ “.

Valentino però in quel periodo aveva da poco concluso una relazione davvero lunga e aveva bisogno di un po’ di tempo prima di lasciarsi andare con Francesca Sofia.

Quest’ultima però, ad un certo punto, si è stancata di aspettarlo e gli ha dato un ultimatum: “Dopo un anno e mezzo ho detto basta. O adesso o mai più – rivela la donna – Diceva sì, no, sì, no, sì, no. Gli ho dato l’ultima possibilità durante il rally di Monza, gli ho detto ‘sono venuta per restare, altrimenti ciao’“.

Valentino ha infatti spiegato che in quel momento non si sentiva pronto per qualcosa di serio. Si sono conosciuti infatti dopo soli sei mesi dalla rottura con un’altra ragazza e aveva ancora bisogno di riprendersi, per cui ha iniziato a tirare un po’ la corda. Quando però lei l’ha messo di fronte ad una scelta ha capito di essere pronto.