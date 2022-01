Casini verso la corsa al Quirinale. Il suo nome circola e il post su Instragam potrebbe essere un indizio

Politica

Il nome di Pier Ferdinando Casini associato a quello della corsa al Colle è sempre rimasto in ombra, una sorta di vedo-non vedo, si e no, e tanti forse. Nelle ultime ore, a seguito della fumata nera condita da una cascata di schede bianche nella prima giornata di votazione, il suo nome sembra uscire da quella zona d’ombra e farsi concreto al punto che ora si starebbero delineando due scenari.

L’ex Presidente della Camera Casini fino ad ora non si era mai pubblicamente espresso in merito alla possibilità a candidarsi, fino ad oggi con quel post sibillino pubblicato sul suo profilo Instagram che può avere più interpretazioni.

Il post pubblicato da Casini su Instagram

Una foto in bianco e nero con al centro un giovanissimo Pier Ferdinando Casini intento in un dibattito politico, accompagnato da una frase breve ma chiara e concisa: “La passione politica è la mia vita!” accompagnata da un cuore e dalla bandiera italiana.

Fino ad ora Casini aveva mantenuto il massimo riserbo sulla possibilità di una sua corsa al Colle, più volte aveva ribadito “Non parlo“. La foto però non sarebbe l’unico indizio sulla possibilità del suo nome nella rosa dei candidati, ovviamente si tratta mere ipotesi ma guardando i movimenti dei vari leader di partito nelle ultime ore non è escluso che il suo possa far parte della rosa dei nomi che presenterà il centro-destra.

Il doppio scenario Casini-Draghi al Quirinale

Perché il nome di Casini? Il nodo che il suo nome potrebbe sciogliere è quello del governo. Casini come Presidente della Repubblica potrebbe essere una scelta se l’esecutivo vorrà evitare un blocco del parlamento e la legislatura a circa un anno dalle elezioni politiche (previste nel 2023). Altrimenti sarà Draghi, se e solo se, i partiti troveranno un accordo per mantenere la stabilità del governo fino alla prossima chiamata alle urne non escludendo anche un rimpasto.

Quello di Casini potrebbe essere il nome adatto a sbloccare la situazione, tra le tante dichiarazioni fatte in queste giorni, profetica sembra quella di Matteo Renzi a La Stampa, che ha detto: “Da giovedì si inizia a ballare la rumba e sapete chi è il miglior ballerino?

Pierferdinando Casini”. E se il nome di Casini accorderebbe i partiti c’è sempre Matteo Salvini da convincere dato che il nome dell’ex presidente della Camera non figurerebbe nella rosa che il centro-destra presenterà.

Sulla probabile ascesa di Mario Draghi al Colle, resta Giorgia Meloni quella da convincere, dato che non sposa affatto l’idea.

In questa seconda giornata di votazioni non è esclusa una replica della prima, ovvero schede bianche e fumata nera con qualche nome che più di altri spiccherà ma con numeri troppo bassi, come nel caso di Paolo Maddalena, il più votato durante la prima giornata.