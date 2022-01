Elezioni del presidente della repubblica ultime notizie: oggi alle 15 il secondo scrutinio

Politica

Comincia la seconda giornata di voto per il Quirinale. Dopo il nulla di fatto di ieri, con 672 schede bianche, 49 nulle e 88 voti dispersi, riprenderà oggi alle 15 la seduta della chiama per il secondo scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica.

Quirinale, il pronostico di Renzi che tira in ballo Salvini: “Ha l’asso in mano” – ore 11.07

Per Matteo Renzi l’unico in grado di risolvere la partita dell’elezione al Quirinale sarebbe Matteo Salvini. Secondo l’ex premier, il leader della Lega sarebbe l’unico ad avere un “asso nella mano” capace di portare all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

Ma con un rischio a gravare sulle sue spalle: fare “la fine di Bersani“. “Ha 4 ipotesi diverse. La prima è insistere su un nome di centrodestra, anche contro un pezzo del Parlamento, sperando che passi. Se non passa, lui fa la fine di Bersani“. Tutti i pronostici di Renzi.

Quirinale: Draghi fa la sua “mossa”, dialogo aperto per il Colle – ore 8.53

Mario Draghi

Dopo quanto accaduto ieri nel primo scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica del dopo Sergio Mattarella, da Palazzo Chigi filtra un’indiscrezione: Mario Draghi avrebbe fatto la sua “mossa” per sciogliere il nodo trattativa e capire quali sono le esigenze del Paese.

Il nome è tornato più e più volte e ora potrebbe non essere più un miraggio nemmeno per Matteo Salvini. Il problema resta sempre lo stesso: un suo eventuale addio a Palazzo Chigi per un trasferimento al Colle creerebbe un rischio per il Governo che si regge già su un equilibro precario. Cosa si vocifera prima della seconda votazione.

Paolo Maddalena è stato il nome più votato a primo scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica – ore 8

Paolo Maddalena

Nel primo scrutinio di ieri, il più votato è stato l’ex giudice costituzionale Paolo Maddalena con 36 voti.

Tra gli altri nomi fatti c’è stato quello dell’attuale Capo dello Stato, Sergio Mattarella; come anche quello della ministra della Giustizia, Marta Cartabia e anche Silvio Berlusconi.

Paolo Maddalena è stato il candidato degli ex grillini fuoriusciti negli anni dal Movimento e confluiti nel gruppo Misto; l’ex magistrato è un forte critico di Mario Draghi. Come sempre accade ci sono anche stati una serie di voti “particolari”. Durante lo scrutinio è uscito il nome di Alfonso Signorini, ma anche Amadeus, che la prossima settimana tornerà con il Festival di Sanremo; Alberto Angela, Bruno Vespa, Giuseppe Cruciani e Fulvio Abbate.

Tra i nomi più noti emersi in passato c’erano anche: Barbara D’Urso, Valeria Marini, Sabrina Ferilli, Sophia Loren, Michele Cocuzza, il duo Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, Gianni Rivera e Giancarlo Antognoni e Francesco Guccini.