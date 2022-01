Noemi scrive alla sé stessa bambina per i suoi 40 anni: “La notte non dura per sempre”, il post emozionante

TV e Spettacolo

Noemi sarà una delle protagoniste del prossimo Festival di Sanremo. La cantante gareggerà alla più importante kermesse canora italiana con un brano che parla d’amore: “Ti amo non lo so dire“. Anche lo scorso anno, Noemi ha partecipato al Festival di Sanremo, portando in gara “Glicine“.

Negli ultimi anni, la cantante è stata protagonista di un importante cambiamento, che ha rappresentato per lei una rinascita sia fisica che psichica, raccontata in note nel suo album “Metamorfosi“.

In occasione del suo quarantesimo compleanno, Noemi ha condiviso un toccante post. La cantante ha scritto alla sé stessa del passato, raccontandosi e dandosi dei consigli.

La lettera di Noemi per sé stessa, in occasione del suo compleanno

Noemi ha deciso di dedicarsi un lungo post, in occasione del suo quarantesimo compleanno. La cantante si è dedicata una lettera in cui parla alla sé bambina, chiamandosi con il suo vero nome, Veronica: “Cara Veronica… Vorrei superare il tempo e lo spazio e darti una carezza. Non ti dirò bugie, non sarà semplice. Non saranno sempre anni spensierati… Ti capiterà di soffrire; conoscerai l’ingiustizia, il distacco, la crudeltà, l’incomprensione e scoprirai che anche chi ti ama da morire, può farti stare male“.

Noemi ha lanciato un messaggio di speranza attraverso le sue parole: “Ma la notte non dura per sempre. Questo viaggio ti regalerà anche inaspettate felicità, passioni sfrenate, amicizie senza fine e legami che supereranno tempo e spazio“.

Noemi si augura “Buon compleanno“

Noemi ha ripercorso i suoi primi quarant’anni in un post, condiviso sulla sua pagina Instagram. La cantante ha fatto un bilancio della sua vita, guardandosi indietro e parlando a sé stessa.

Noemi ha affrontato anche il tema delle prese in giro e delle umiliazioni: “Scoprirai che chi ti umiliava e chi ti derideva alla fine non aveva ragione, semplicemente non ti capiva.

Sarai forte, resisterai ed inseguirai i tuoi sogni contro tutto e tutti“. La cantante si è soffermata anche sulle sconfitte, che si incontrano durante il percorso della vita: “Fallirai ma ti rialzerai; perderai il tuo corpo e la tua anima ma le ritroverai anni dopo più forti di prima“.

Infine, Noemi ha voluto ringraziarsi e farsi gli auguri per il compleanno: “Grazie perché sei sempre dentro di me e mi indichi la strada. Sarà un bel viaggio e vedrai che alla fine riuscirai anche a dare un Senso a Questa Storia. Buon compleanno, piccolina, buon compleanno a me“.