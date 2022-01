Elezioni del presidente della repubblica ultime notizie: terzo giorno di votazioni, ancora nessuna intesa

Politica

Giunti al terzo giorno di votazioni per il Quirinale, non si è ancora arrivati ad accordi tra i partiti, mentre i nomi entrano ed escono dalle liste dei papabili.

Continuano le votazioni per l’elezione del presidente della Repubblica. Mentre il presidente uscente Sergio Mattarella si accinge a vivere i suoi ultimi giorni al Quirinale, non sembra essere ancora giunto il momento di un’intesa.

Elezioni, centrodestra e centrosinistra non trovano un accordo, Letta vuole un conclave

Al secondo giorno di votazioni per trovare il nuovo Presidente della Repubblica, non ci sono ancora le intese necessarie ad una fumata bianca.

Centrodestra e centrosinistra non hanno ancora trovato un’intesa e, all’alba della terza votazione, da più parti si chiede di arrivare a un punto: vari partiti politici chiedono a gran voce che venga deciso un nome super partes, mentre Enrico Letta propone addirittura soluzioni più “drastiche”.

Quirinale, la seconda giornata: nessun accordo e nuova fumata nera

Nessun presidente della repubblica è stato eletto ieri durante la seconda giornata di votazioni: non è stato raggiunto il quorum di 673 voti e, come spesso accade nel corso delle votazioni per il Quirinale, sono molti i nomi “peculiari” fatti dai grandi elettori. Tra questi abbiamo politici come Massimo d’Alema e Alessandro Zan, ma anche Amadeus e Alberto Angela.

Già ieri Enrico Letta chiedeva una soluzione drastica per la votazione: “Crediamo che dobbiamo chiuderci in una stanza, gettare la chiave, pane e acqua e trovare una soluzione”.

Elezioni, Casellati sì o no? Cambi di posizione nel centrodestra



Non ci sarebbe Elisabetta Casellati, una delle favoritissime, tra i papabili nomi cangiabili dal centrodestra.

Lo avrebbe detto Matteo Salvini in conferenza stampa nella giornata di ieri: “Casellati non c’è nella rosa del centrodestra per il Quirinale perchè vogliamo che le cariche istituzionali siano tenute fuori e abbiano in sè la dignità di essere una possibile scelta”.

Sarebbero invece Marcello Pera, Carlo Nordio e Letizia Moratti i nomi scelti: Enrico Letta li ha definiti “sicuramente di qualità”, mentre non sono arrivati commenti dal M5S, che ha deciso di non prendere posizione.