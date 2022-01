Mara Venier e l’amore con Francesco Ferracini: la storia del matrimonio e i motivi del divorzio

Gossip

Mara Venier non ha mai nascosto al pubblico il racconto della storia d’amore con il suo primo marito, Francesco Ferracini. La loro relazione è nata quando entrambi erano molto giovani ed è stata colma di prime esperienze. A dividerli hanno contribuito anche obiettivi diversi: pare che Ferracini abbia dato la precedenza ai suoi sogni da attore fin dall’inizio del matrimonio.

Mara Venier e Francesco Ferracini: la storia d’amore da giovani

Una storia iniziata quando Mara Venier era giovanissima, quella con Francesco Ferracini, sposato il 13 giugno 1968. All’epoca, lui era un modello e aspirava già a fare l’attore, mentre la conduttrice aveva 17 anni ed era incinta della prima figlia, Elisabetta.

Mara Venier si è raccontata durante una puntata di Domenica In, nel 2020, eccezionalmente condotta da Carlo Conti, per omaggiarla per i 70 anni che avrebbe compiuto di lì a poco. Durante l’intervista, la conduttrice ha parlato anche di Ferracini e del rapporto che c’era tra loro. “A 16 anni sono sostanzialmente scappata di casa. Era veneziano, ma viveva a Milano. Fu un colpo di fulmine“, ha dichiarato la Venier durante la partecipazione al famoso programma televisivo.

Il matrimonio riparatore e la nascita di Elisabetta

Quando Venier rimase incinta della figlia Elisabetta chiese aiuto al parroco della sua città.

Don Gino, come dice la conduttrice nell’intervista, era una persona molto avanti e, dopo aver avvertito la madre, disse chiaramente a Mara Venier di non sposarsi. Tuttavia, i genitori organizzarono subito il matrimonio tra lei e Ferracini.

Durante la trasmissione sono emersi altri dettagli sul matrimonio, come il fatto che lui la lasciò la prima notte di nozze da sola, per andare a inseguire i propri sogni da attore. Ma Mara non ha dimenticato cosa ha significato Francesco Ferracini per lei: “La mia prima cotta.

L’uomo più bello che avessi mai visto. La prima volta che ho fatto l’amore, ho concepito.

Non rinnego nulla“.

La fine del matrimonio tra Mara Venier e Francesco Ferracini per dare spazio alla carriera

Neanche dopo un anno dalle nozze, poco dopo la nascita della figlia Elisabetta, i due decisero di separarsi. “Era un rapporto molto complicato, difficile“, racconta Venier a Carlo Conti. Il matrimonio non funzionava, Ferracini era concentrato sulla sua carriera e passava la maggior parte del tempo a Roma, mentre Mara Venier era rimasta a Mestre, incinta di 3 mesi e mezzo.

Tutto ciò che hanno passato non ha impedito ai due personaggi televisivi di mantenere dei buoni rapporti, anche per il bene di Elisabetta, fino alla scomparsa di Ferracini, avvenuta nel 2016. La conduttrice, dopo la separazione, ha vissuto intense e sfortunate storie d’amore, come quella con Renzo Arbore, segnata da molte difficoltà.