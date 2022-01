Elezioni del presidente della Repubblica ultime notizie: oggi la quarta votazione. I nomi in ballo e le strategie

Politica

Anche nella terza votazione di ieri, nulla di fatto per le elezioni al del presidente della Repubblica. La corsa al Quirinale però non si ferma e oggi, giovedì 27 gennaio 2022, ci sarà la quarta votazione e fino a qualche ora fa non c’era ancora nessun accordo sul nome. Alle 11 però si ricomincerà a votare e il quorum è sceso a 505.

Elezioni del presidente della Repubblica: iniziata la quarta votazione- ore 11.10

A Montecitorio sono iniziate le operazioni di voto nella quarta giornata di lavori per eleggere il 13°Presidente della Repubblica. I pronostici della giornata sembrano tutt’altro che positivi come si sperava inizialmente, dopo una lunga notte di lavoro dei vari partiti, oggi con molta probabilità si vedrà di nuovo una maggioranza di schede bianche.

Elezioni del presidente della Repubblica: oggi nuovi incontri tra i partiti prima della prossima votazione – ore 8.32

Il centrodestra starebbe pensando all’opzione Pier Ferdinando Casini, mentre l’ipotesi Maria Elisabetta Casellati forse sarebbe già tramontata anche se Salvini assicura: “Come Fico è tra le più alte cariche istituzionali. Quindi non fa parte di rose politiche, di proposte. Casellati è candidabile senza che Salvini la proponga“.

Alla proposta di Casellati, Letta aveva replicato via Twitter: “Proporre la candidatura della seconda carica dello Stato, insieme all’opposizione, contro i propri alleati di governo sarebbe un’operazione mai vista nella storia del Quirinale. Assurda e incomprensibile. Rappresenterebbe, in sintesi, il modo più diretto per far saltare tutto“. La posizione di Letta è chiara: “Questo Parlamento non può che eleggere un presidente non di parte, autorevole e istituzionale. E questo era il nostro primo punto cardinale“, ha chiarito all’assemblea dei grandi elettori Pd.

Cosa succederà oggi.

Salvini sull’elezione del presidente della Repubblica: il leader della Lega riapre i giochi – ore 00.00

Dopo la terza votazione di ieri, Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha chiarito: “Noi abbiamo fatto nomi di alto profilo, ne faremo anche altri”. L’opzione Draghi non esiste: “Continuo a ritenere che Draghi è un prezioso regista e collante della coalizione di governo, che deve ricominciare a lavorare dalla prossima settimana“. Salvini ha sottolineato più di una volta che questa non sarebbe certo stata una scelta semplice, né per forza rapida. “Le elezioni del Capo dello Stato sono un momento importante, in passato ci hanno messo anche più tempo a eleggere il presidente, restiamo calmi“, avrebbe detto ancora.