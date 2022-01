Samanta Togni la delusione dopo l’addio alla Rai e la nuova vita insieme al marito a Dubai

Gossip

Samanta Togni è una ballerina e conduttrice televisiva italiana, nota la pubblico di Rai 1 soprattutto per aver partecipato al programma Ballando con le stelle per dodici edizioni e per aver condotto i Fatti Vostri insieme a Giancarlo Magalli. La ballerina e conduttrice era entrata a far parte del programma televisivo per sostituire Roberta Morise, decidendo poi di non continuare e per aver poi preso parte alla conduzione dei programmi Domani è domenica e Leggerissima Estate.

Da diverso tempo però Samantha Togni sembra essere spariti dai radar della Rai e i fan non l’hanno più vista, il motivo lo ha spiegato lei stessa.

Samanta Togni reduce da una delusione lavorativa

Samanta Togni era attesa per il 2022 alla conduzione di due programmi televisivi: una nuova trasmissione, Cook 50, e una nuova edizione di Leggerissima Estate. Tuttavia la ballerina si è trovata di fronte ad una grandissima delusione dato che entrambi i progetti sono andati in fumo. Cook 50 è stato infatti affidato al conduttore Alessandro Greco, mentre il programma già precedentemente condotto da Togni è stato cancellato dal palinsesto.

Samanta Togni e il nuovo inizio a Dubai

Due giorni fa, attraverso il suo profilo Instagram, la ballerina e conduttrice ha parlato della sua delusione.

Pubblicando uno scatto su una spiaggia con all’orizzonte uno skyline moderno, Togni spiega di avere però ritrovato lo spirito giusto per affrontare le difficoltà che si possono riscontrare in momenti di cambiamento. Sempre sul Instagram, Samanta Togni mostra di trovarsi a Dubai dove il marito lavora da tempo come chirurgo estetico.

Togni scrive di essere arrivata negli Emirati Arabi “col pregiudizio, con quell’atteggiamento di chi sa di essere nato nel Paese più bello del mondo” e “con una delusione nel cuore” per la cancellazione del suo programma televisivo.

Ciononostante, Samanta pare avere trovato una comunità italiana che l’avrebbe accolta “con grande affetto”. A Dubai, avrebbe ricominciato a ballare e questo l’avrebbe aiutata “a trovare un posticino in questa grande realtà”. Sempre sul suo profilo social, Togni ha pubblicato diversi video che la vedono provare alcune coreografie insieme ad altre ballerine.

La ballerina si dice quindi ottimista e pare essere al lavoro a un progetto che porterà “belle novità lavorative”.