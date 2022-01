Alex Belli e Delia Duran, l’amica Stella rompe il silenzio: “Tra noi anche momenti di complicità erotica”

Gossip

Da mesi ormai i fan del Grande Fratello Vip sono alle prese con il triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. La polemica si è poi ulteriormente allargata quando entrambi i vipponi hanno affermato di avere anche altre relazioni nel privato e più volte è spuntato il nome Stella, amica della coppia che, secondo Alex Belli, condivide molto con la coppia anche dal punto di vista intimo. Proprio in queste ore è stata la donna a parlare, facendo chiarezza sul rapporto che la lega ai vipponi più chiacchierati di quest’edizione del reality di Alfonso Signorini.

Parla Stella, amica di Alex Belli: “Ci amiamo ma è un concetto di amore evoluto”

Proseguono le polemiche sulla coppia più chiacchierata del momento, Alex Belli e Delia Duran, che nei mesi precedenti si sono lasciati andare a confessioni piuttosto intime.

La coppia ha infatti ammesso in più occasioni di aver avuto dei rapporti con altre persone e vivere la loro relazione in modo piuttosto libero.

Tra i nomi che spesso sono stati legati a questa situazione, c’è anche quello di Stella, di cui Alex ha parlato al coinquilino Biagio D’Anelli quando era ancora all’interno della casa del GF Vip. Oggi è dunque la donna a parlare, chiarendo finalmente qual è il legame con i due vipponi.

La stylist, che collabora anche a livello professionale con l’attore, ha rilasciato una lunga intervista per Libero Quotidiano e ha spiegato di voler parlare perché stanca di sentir definire Alex Belli un manipolatore: “Nella Casa del GF Vip è stato semplicemente se stesso, non ha recitato, lui è così, istrionico, pieno di vitalità“.

Dopo aver chiarito questo punto, la donna si è anche soffermata sul loro rapporto, parlando di un amore che va ben oltre il concetto che hanno le persone comuni di tale sentimento: “Io amo Alex e lui ama me, ma è un concetto di amore evoluto; siamo nel 2022 e ancora la gente non lo capisce e si ferma al pensiero del possesso e del sesso – confida Stella al giornale – Molti mi vedono come un’aliena, ma io sono me stessa, un’anticonformista in amore, magari prima o poi incontrerò una persona giusta, uomo o donna che sia”.

Stella rompe il silenzio sul suo rapporto con i vipponi Alex Belli e Delia Duran

La donna non si è fermata a questo momento di analisi rompendo il silenzio sul suo rapporto con i vipponi Alex Belli e Delia Duran, ma ha anche ripreso le parole precedentemente pronunciate anche dalla modella sul concetto di amore libero.

“Noi siamo amici, amanti e complici nella vita e nel lavoro. Delia, con cui Alex ha un rapporto che lascia il partner libero di avere amici e amiche – rivela la stylist a Libero Quotidiano – con rapporti che non si basano sulla superficialità, ma che vanno oltre, mi ha sempre accettato, non sono un pericolo per nessuno“.

Non nega inoltre di aver avuto rapporti intimi con la coppia, affermando di aver condiviso molto insieme: “Abbiamo condiviso tutto insieme, anche momenti di complicità erotica“, pur sottolineando successivamente che il loro legame va ben oltre la sessualità.

Si sofferma poi sul tanto discusso menage a troi, concetto che, a suo avviso, è sintomo di vera e propria libertà: “Tutti pensano alla definizione di triangolo amoroso come qualcosa che genera antagonismo e possesso, ma non è cosi anzi in amore più si lascia liberi più il rapporto si consolida“.