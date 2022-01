Brad Pitt di nuovo innamorato: la nuova fiamma dell’attore sarebbe un nota cantante svedese

Gossip

Corre voce in queste ore che Brad Pitt potrebbe non essere più single ormai da diversi mesi. Sembra infatti che l'attore sia coinvolto in una relazione con una celebre cantante svedese.

Brad Pitt ha una nuova fiamma, o almeno è quello che alcuni noti tabloid inglesi hanno affermato in queste ore. Secondo gli esperti di gossip inglesi infatti nella vita dell’attore ci sarebbe una nuova fiamma. Si tratta di Lykke Li, nota cantante svedese che abiterebbe a pochissimi minuti d’auto dalla star di Hollywood. Le voci che riguardano la loro relazione circolano in realtà da diverso tempo proprio per l’estrema vicinanza delle loro abitazioni.

Brad Pitt e Lykke Li, la relazione andrebbe avanti da diversi mesi

In questi giorni dunque i tabloid inglesi sono nuovamente impazziti per la presunta relazione tra Brad Pitt e Lykke Li.

Tra i giornali che in queste ore hanno dedicato maggior spazio al rumor c’è il The Sun, che ha svelato anche che la loro storia andrebbe avanti ormai da diversi mesi e che tra i due ci sarebbe una discreta differenza d’età – 58 anni lui e 35 lei. Al momento tuttavia sono ben poche le informazioni in merito.

I due, come anticipato, abitano molto vicini e questo avrebbe consentito loro sempre stando a quanto rivela il tabloid, di frequentarsi senza dare troppo nell’occhio. Il loro presunto legame ha già attirato l’attenzione lo scorso anno, con precisione da metà 2021 in poi, momento in cui sono iniziate a circolare le prime indiscrezioni.

Al momento le certezze comunque sono ben poche, dal momento che lo stesso giornale parla di rumor e di una fonte misteriosa che avrebbe affermato ai suoi giornalisti di averli visti cenare insieme.

Come si può immaginare però nessuno dei diretto interessati al momento si è esposto confermando – o smentendo – la loro relazione e tutto ciò che i tabloid hanno a disposizione sono indiscrezioni e dichiarazioni anonime. Dettaglio, questo, che non fa affatto felice Brad Pitt, che non troppo tempo fa ha scherzato proprio sul tema dichiarando che la sua vita privata è un disastro proprio a causa dell’interesse che i paparazzi nutrono nei suoi confronti – che nei mesi precedenti hanno molto spesso parlato anche di un ritorno di fiamma con l’ex Jennifer Aniston.

Lykke Li, chi è la donna che avrebbe rubato il cuore di Brad Pitt

Come anticipato, Lykke Li, la donna che avrebbe rubato il cuore di Brad Pitt, è una nota cantante svedese (è nata a Ystad) conosciuta prevalentemente per un’hit estiva lanciata nel 2011 dal titolo Follow Rivers. La sua carriera musicale inizia però qualche anno prima, precisamente nel 2008, anno in cui è arrivato il suo primo album, Youth Novels.

La sua ultima attività musicale risale invece al 2018 con l’album So Sad So Sexy.

Più o meno nello stesso periodo la popstar ha anche esordito nel mondo del cinema, lavorando per Terrence Malick al film del 2017 Song to Song. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, il The Sun riporta che – come Brad Pitt – ha donna ha un figlio di 6 anni di nome Dion, avuto dalla precedente relazione con il produttore Jeff Bhasker.