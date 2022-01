Elezioni del presidente della Repubblica ultime notizie: cominciata la quinta votazione. Centrodestra su Casellati

Politica

Cominciata da poco la quinta votazione per l’elezione del presidente della Repubblica. Da oggi le cose sono cambiate e ci sarà una doppia seduta: la prima oggi alle 11 e un’altra, la sesta, che si svolgerà alle 17. Il Centrodestra sembra avere un piano per la giornata e si trova unito sul nome della Casellati, tornato in auge nonostante i no di Letta.

Elezioni del presidente della Repubblica: alla quinta votazione c’è di nuovo fumata nera- ore 16

Ennesima fumata nera durante le votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica. Crolla il nome di Casellati, che ha raccolto 382 preferenze, raggiungendo un numero che va bel al di sotto dei 453 previsti dai grandi elettori di centro-destra.

Un flop che scuote l’intera coalizione e che ha aperto la caccia ai franchi tiratori.

Sono 71 i voti mancanti dal fronte del centro-destra. Intanto la mossa Casellati ha dato il là ad un’aspra polemica soprattutto dal fronte del centro-sinistra, tra le polemiche anche il fatto che la Presidente del Senato abbia presenziato allo spoglio dei voti rimanendo seduta al suo posto accanto al Presidente della Camera Fico.

Elezioni del presidente della Repubblica: cominciata la quinta votazione – ore 11

Il centrodestra unito su Elisabetta Casellati: è la prima certezza di oggi, oltre alla doppia votazione.

L’unità del centrodestra dovrebbe proseguire anche nella votazione prevista per il pomeriggio. Il commento di Giorgia Meloni non è tardato ad arrivare: “Il centrodestra dia un prova di compattezza. L’avessimo fatto prima la situazione sarebbe già sbloccata ma sono contenta si sia arrivati a questa decisione“. La leader di Fdi sottolinea che quella di Elisabetta Casellati è un’apertura “su una candidatura meno politicizzata e più istituzionale. I veti sarebbero incomprensibili“.

“Il centrodestra ha trovato l’accordo per il voto di questa mattina, su Elisabetta Casellati che da Presidente del Senato, Seconda Carica dello Stato, diventerebbe Prima Carica dello Stato.

Io conosco Elisabetta Casellati da oltre 30 anni e posso garantire sulla sua assoluta adeguatezza a questo eventuale nuovo ruolo super partes.

Per tale motivo mi rivolgo ai Parlamentari di tutti gli schieramenti, per chiedere loro di sostenere la Casellati“, scrive Berlusconi su Facebook.

Sembra intanto che il Pd abbia deciso di non partecipare alla prima chiama, così come Italia Viva.

Quirinale, quinta votazione: centrodestra unito su Casellati – ore 8.39

Elisabetta Alberti Casellati

Ieri fumata nera al quarto scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica, oggi quinta votazione prevista a partire dalle ore 11 di oggi.

Il centrodestra ripunta sul nome di Elisabetta Casellati, mentre il centrosinistra si prepara a “reagire”: atteso un vertice Letta-Conte-Speranza per valutare le prossime contromosse all’eventuale ritorno in pista della presidente del Senato.

Cosa si prevede per la giornata di oggi.