Giubileo di platino per la regina Elisabetta II: ecco come il regno festeggerà l’incredibile traguardo

Cronaca dal Mondo

La regina Elisabetta II si appresta a celebrare il giubileo di platino per i suoi 70 anni di regno. In queste ore è stato reso noto il programma completo dell'evento, che durerà ben 4 giorni.

Fervono i preparativi per celebrare i settant’anni di regno della Regina Elisabetta II, che si terranno dal 2 al 5 giugno 2022. Da tempo ormai si parla dell’atteso evento e molte sono state le notizie che si sono avvicendate, ma in queste ultime ore è stato reso noto il programma del giubileo di platino per festeggiare la sovrana, incoronata proprio il 2 giugno del 1953 nell’Abbazia di Westminster.

Giubileo di platino tra parate tradizionali e gare culinarie

Come anticipato, in Inghilterra si stanno ultimando i preparativi per la celebrazione del giubileo di platino, che segnerà un traguardo davvero importante per il regno: sono infatti passati ben 70 anni da quando la regina Elisabetta II è diventata sovrana del regno, ad oggi la più longeva della storia del Regno Unito.

Per festeggiare l’incredibile traguardo, dunque, sono stati previsti numerosi eventi – descritti in queste ore anche dal settimanale Oggi – che inizieranno il 2 giugno, momento in cui in più di 1500 città del Commonwealth di accenderanno simultaneamente delle luci speciali in suo onore. Successivamente ci sarà la tradizionale parata militare, che coinvolgerà più di 1400 soldati, 20 cavalli e oltre 400 musicisti per celebrare il compleanno della regina (il 21 aprile compirà ben 96 anni).

Saranno inoltre organizzate tavolate in suo onore e sarà servito un piatto tipico inglese, il pudding. In questa circostanza sarà inoltre decretato il vincitore di un concorso di cucina – la Platinum Pudding Competition – indetto già da diverso tempo e che vedrà cuochi di tutto il regno sfidarsi in una competizione di pasticceria per la ricetta del pudding perfetto dedicato alla sovrana.

Saranno dunque 4 giorni impegnativi per Elisabetta II, che tuttavia non è ben chiaro se parteciperà di persona agli eventi organizzati. Di recente infatti i medici le hanno prescritto un periodo di riposo e questo le ha impedito di presenziare ad alcuni eventi importanti.

Tuttavia la regina in quest’occasione potrebbe decidere di apparire pubblicamente, dal momento che si tratta non solo di un traguardo personale piuttosto importante, ma anche di un evento che i cittadini attendono con ansia.

Giubileo di platino, sono previsti anche ospiti internazionali ai festeggiamenti

Non ci saranno però solo spettacoli di luci, parate e gare culinarie per il giubileo di platino, ma sono previsti anche ospiti internazionali ai festeggiamenti.

Il 4 giugno infatti si terrà un maxi concerto di fronte Buckingham Palace, anche se al momento la scaletta ufficiale non è stata resa nota – è tuttavia certo, come riportato anche da Vanity Fair, è che il prossimo mese si potrà aprire alla vendita dei biglietti per l’evento.

Come riportato dal settimanale Oggi, inoltre, arriveranno nelle strade del regno anche numerosi performer che proporranno la storia della regina che ha segnato il record come sovrana più longeva del regno. Sono stati dunque previsti moltissimi eventi e la famiglia della sovrana dovrebbe riunirsi al completo; senza dubbio saranno presenti il principe Carlo con la consorte Camilla Parker-Bowles, il principe William e Kate Middleton e dovrebbe essere presente anche il nipote più giovane, il principe Harry – nonostante di recente ci siano stati problemi riguardo al tema sicurezza per il duca di Sussex.