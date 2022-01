Uomini e Donne anticipazioni 28 gennaio: torna la sfilata. Il tema scelto darà molti spunti alle Dame

Uomini e Donne

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 28 gennaio, si metterà in scena di nuovo la sfilata. I protagonisti del dating show si sfideranno sulla seduzione.

A Uomini e Donne si alternano momenti emozionanti ad altri più ironici. Anche le liti sono all’ordine del giorno nel dating show, soprattutto quelle tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Anche recentemente le due protagoniste del fortunato programma televisivo hanno battibeccato per gli atteggiamenti della Dama torinese. Gemma Galgani, infatti, è scoppiata a piangere per un Cavaliere, appena arrivato nel parterre del dating show, Massimiliano. Tina Cipollari, ha duramente attaccato questo suo atteggiamento.

Ma, oltre ai momenti dedicati ai protagonisti del trono over e quelli destinati a tronisti e corteggiatrici, a Uomini e Donne c’è un altro spazio dedicato alla moda.

I protagonisti del parterre sfilano in base a un tema.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 28 gennaio, andrà in onda la sfilata, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne anticipazioni 28 gennaio: la sfilata

La sfilata dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne è, da anni, un cult del programma televisivo. La redazione del dating show sceglie un tema e i protagonisti confezionano un outfit e una performance su quel dato argomento.

L’ultima sfilata, andata in onda, ha alzato un polverone di polemiche, soprattutto per l’esibizione di Gemma Galgani.

La Dama torinese ha messo in scena una partita di biliardo sexy. Tina Cipollari ha duramente criticato la sua scelta.

A Uomini e Donne, nella puntata del 28 gennaio, si tornerà a sfilare.

Il tema proposta sarà: “La sensualità“.

Uomini e Donne anticipazioni 28 gennaio: Luciano balla con Tina Cipollari

A Uomini e Donne, nel parterre arrivano sempre dei protagonisti nuovi. Nella scorsa puntata del dating show, Gemma Galgani ha notato Massimiliano, una new entry. Ma anche Luciano è entrato a far parte del gruppo dei Cavalieri, direttamente da C’è Posta per te.

Luciano ama ballare e sembra che, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 28 gennaio, il Cavaliere sarà protagonista di un ballo speciale. Luciano potrebbe ballare con Tina Cipollari.