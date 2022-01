Verissimo anticipazioni: gli ospiti di Silvia Toffanin nelle puntate di questo weekend

Programmi TV

Verissimo torna in onda su Canale5 con un nuovo doppio appuntamento ricco di ospiti. Scopri chi andrà a fare visita in studio a Silvia Toffanin sabato e domenica.

Silvia Toffanin apre nuovamente lo studio di Verissimo per condurre il consueto doppio appuntamento settimanale con la trasmissione che mette al centro dell’attenzione i racconti delle vite e della carriera dei numerosi ospiti di puntata. La trasmissione torna in onda su Canale 5 per le due puntate di sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022 a partire dalle ore 16:30. Il pubblico del programma potrà godersi quindi i racconti degli ospiti della trasmissione che raggiungeranno in studio la brava conduttrice sempre attenta a proporre ai suoi telespettatori racconti di vita vera che vanno oltre il personaggio.

Tutti i nomi degli ospiti che saranno presenti in trasmissione per le interviste della conduttrice nelle due puntate di questa settimana che vanno in onda il 29 ed il 30 gennaio 2022.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 29 gennaio

Verissimo va in onda come sempre su Canale5 con la conduzione di Silvia Toffanin nel doppio appuntamento di questo weekend che prende il via sabato 29 gennaio 2022. La prima puntata prende il via sulla rete ammiraglia sabato dalle ore 16.30 ed è disponibile anche in streaming in contemporanea sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sull’applicazione per apparecchi mobili.

Gli ospiti della prima puntata di questa settimana saranno la showgirl Melissa Satta, in studio per raccontare a che punto si trova la sua carriera e la sua nuova storia d’amore dopo la rottura con lo storico compagno Kevin Prince Boateng, l’influencer e dj Valentina Dallari, ormai diventata un’icona di lotta contro i disturbi alimentari che racconterà la sua esperienza ed il suo impegno per il sociale.

Ed ancora ospite il comico e doppiatore Pino Insegno, l’attrice Amanda Sandrelli mentre per lo spazio attesissimo dedicato alle storie di C’è posta per te saranno in studio i simpatici Antonio e Pompea.

Chiude l’appuntamento la prima ospitata in studio di Enzo Miccio.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di domenica 30 gennaio

Il secondo appuntamento settimanale di Verissimo mostrerà al pubblico le interviste fatte da Silvia Toffanin ad Ornella Vanoni, Barbara Bouchet ed alla attrice e cantante Sabrina Salerno. In studio torneranno poi le arci-nemiche Tina Cipollari e Gemma Galgani che saranno presenti insieme per confrontarsi su quello che sta succedendo a Uomini e Donne.

Spazio anche agli eliminati del Gf Vip 6 Valeria Marini e Giacomo Urtis oltre che al racconto di Manuel Bortuzzo.

Chiude l’appuntamento in onda eccezionalmente a partire dalle ore 15:30 la coppia formata da Benedetta Parodi e Fabio Caressa.