Valentina Dallari racconta senza filtri l’anoressia a Verissimo: “Penso di aver toccato veramente il fondo”

Valentina Dallari si è fatta conoscere al grande pubblico, grazie alla sua esperienza da tronista nello studio di Uomini e Donne. La bella dj, però, dopo il suo percorso televisivo, ha dovuto affrontare un grave problema di salute.

Valentina Dallari ha rischiato la vita a causa dell’anoressia. L’ex tronista ha raccontato la sua lunga malattia in un libro autobiografico, uscito nel 2019.

Valentina Dallari ha raccontato la sua importante vicenda di vita, anche a Verissimo, nella puntata del 29 gennaio.

Valentina Dallari racconta l’anoressia a Verissimo

Valentina Dallari è stata ospite a Verissimo. Silvia Toffanin l’ha presentata al pubblico del programma televisivo, come un esempio di rinascita e forza: “Può capitare di sprofondare, di sentirsi persi, ma, grazie all’amore delle persone che ci circondano, può arrivare una spinta per riemergere e salvarsi.

Questa è la storia di Valentina Dallari“.

Valentina Dallari ha ripercorso il suo percorso televisivo e professionale con la presentatrice, soffermandosi, poi, sul periodo più brutto, quello in cui ha lottato contro l’anoressia: “Sono stata malata di anoressia… Disturbi alimentari, se ne parla sempre in modo sbagliato o comunque non se ne parla affatto“.

L’ex tronista ha raccontato come è insorta la malattia: “Una cosa molto lenta… Questi disturbi partono in una maniera molto normale… Pian piano un po’ la cosa scivola“.

Valentina Dallari ha raccontato di aver, davvero rischiato la vita e di essere arrivata a pesare circa 37 chili. L’ex tronista ha raccontato anche degli episodi davvero al limite: “Piangere dalla fame, questo l’ho fatto… Ci son state delle volte che ho cucinato questa cosa, ovviamente non per me, questo dolce e poi, ovviamente, l’ho buttato perché mi metteva ansia, mi veniva voglia di mangiarlo“. La dj ha raccontato anche le difficoltà fisiche, sopraggiunte a causa dell’anoressia: “Mi ricordo la fatica fisica, questa sorta di stanchezza immensa… Non riuscivo praticamente a portare neanche una busta della spesa… Penso di aver toccato veramente il fondo“.

A Verissimo, Valetina Dallari parla della rinascita dopo l’anoressia

Valentina Dallari ha combattuto e vinto la sua battaglia contro l’anoressia. L’ex tronista si è salvata grazie all’amore della famiglia, in particolare della sorella: “Sono stata aiutata dalla mia famiglia, che hanno preso in mano la situazione… Un anno, mi hanno salvato la vita… Mia sorella più grande, lei fa anche l’infermiera, sicuramente aveva l’occhio un po’ più clinico… Mi ha aiutato perché ha capito come stare vicino“.

Valentina Dallari ha spiegato come, secondo lei, devono essere aiutate le persone affette da questa malattia: “La cosa secondo me importante è creare una zona di comfort… Creare un ambiente sano, di amore“.

L’ex tronista ha raccontato il suo percorso di rinascita: “Rimanga un po’ un’ombra… Insicurezza… Ho riconosciuto anche quella vocina… Riconoscere i pensieri tossici… Saperli gestire“.

Valentina Dallari vive la sensazione di non essere mai all’altezza delle situazioni: “Non mi reputo quasi mai all’altezza di cose, di sfide… Noi siamo i peggiori nemici di noi stessi” Silvia Toffanin ha rassicurato l’ex tronista sulle sue capacità: “Sembri, invece, sicurissima di te… Hai proprietà di linguaggio, sei bella, ce l’hai tutte“.