Amadeus ricorda Rino Petrosino alla prima conferenza stampa di Sanremo. Il ricordo del fotografo dei vip

Addio a Rino Petrosino, il fotografo dei big che per anni ha realizzato gli scatti più memorabili del Festival di Sanremo. Amadeus oggi lo ha ricordato nel corso della conferenza stampa.

Il mondo dello spettacolo ha oggi dato l’addio a Rino Petrosino, il fotografo che per più di 50 anni ha fotografato i big di Sanremo. Sue moltissime delle copertine storiche di Tv Sorrisi e Canzoni, con cui ha collaborato a lungo, realizzando lavori che era orgoglioso di definire lontani dalle “paparazzate”. L’artista aveva 79 anni e a dare la notizia della sua scomparsa è stata la stessa rivista con cui ha collaborato a lungo, che tuttavia non ha diffuso i dettagli della sua morte.

Rino Petrosino, chi era il fotografo dei big italiani dello spettacolo

Rino Petrosino ha legato per più di mezzo secolo il suo nome a quello del Festival di Sanremo, realizzando anche moltissimi scatti dei dietro le quinte che hanno contribuito alla narrazione dei cambiamenti di costume che hanno caratterizzato la kermesse musicale.

Per gli esperti dell’ambiente, era anche uno degli artisti di punta di Tv Sorrisi e Canzoni, in qualità di fotografo dei big italiani dello spettacolo, realizzando – come anticipato – numerose copertine storiche della rivista.

I suoi esordi però risalgono a moltissimo tempo prima, quando poco più che ventenne, ha iniziato a collaborare con la nota agenzia fotografica Fragola e passando quasi immediatamente al mondo dei fotoromanzi – suoi gli scatti per le riviste Grand Hotel e Bolero.

Successivamente era riuscito ad approdare a Tv Sorrisi e Canzoni, legando la sua figura professionale in egual misura ai big dello spettacolo e al suo impegno con la kermesse musicale sanremese.

Il fotografo amava parlare del suo impegno con le riviste d’attualità parlandone sempre come di un lavoro ben diverso da quello della paparazzata. Proprio per questo, nel mondo dello spettacolo era riuscito a creare solide amicizie con molti personaggi ed era riuscito ad immortalare vip come Pippo Baudo, Raffaella Carrà, Ornella Vanoni, Sophia Loren e Patty Pravo.

Non a caso a ricordare Rino Petrosino in queste ore sono proprio alcuni dei volti noti del dietro le quinte dello spettacolo.

È stato per anni il fotografo dei vip per il noto settimanale @tvsorrisi diretto da @aldovitali.

Le sue foto rimarranno nella storia per l’eleganza e la vitalità che trasmettevano.

Oggi siamo orfani di una gran bella persona. Ciao Rino. #RinoPetrosino #Rip 🌹💔 pic.twitter.com/RdGp2VPLXZ — Alessandro Vassallo (@axelvassallo) January 31, 2022

Addio a Rino Petrosino, Amadeus lo ricorda durante la conferenza stampa per Sanremo

Alla vigilia del 72° Festival di Sanremo è scomparso uno dei nomi più importanti legato alla kermesse.

Come anticipato Rino Petrosino a lungo è stato il fotografo che ha permesso ai lettori di conoscere più da vicino i big della manifestazione musicale e, proprio per questo oggi Amadeus lo ha ricordato durante la conferenza stampa che ha anticipato l’inizio del Festival: “Ci tengo tantissimo a ricordare uno di noi, fotografo qui al Festival per tanti anni, Rino Petrosino, che ci ha lasciato.

Era un grande fotografo, un amico e un grand’uomo“.

Come ricordano oggi molti portali, tra cui anche Rai News, era arrivato a Sanremo nel 1967, anno in cui riuscì ad immortalare i vincitori della kermesse, Claudio Villa e Iva Zanicchi. Proprio in quest’occasione aveva avuto modo di conoscere Gigi Vesigna, il quale lo aiutò per la sua collaborazione con Tv Sorrisi e Canzoni.