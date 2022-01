Iva Zanicchi parla del brano che presenterà al festival di Sanremo e del rapporto con il suo compagno

Gossip

A pochi giorni dall'inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo, Iva Zanicchi ha rilasciato un intervista in cui ha parlato di sé, del rapporto con suo marito e non solo.

In attesa dell’inizio del tanto atteso Festival di Sanremo di quest’anno, Iva Zanicchi ha rilasciato alcune anticipazioni sul brano che presenterà a Sanremo ed ha parlato del rapporto con il suo compagno Fausto Pinna.

Il rapporto con l’età e con il compagno

In un’intervista rilasciata a il Corriere della sera, Iva Zanicchi ha dichiarato di vivere ancora una forte relazione con il suo partner, nonostante gli anni passati. Iva, oggi 82enne, è infatti legata da 36 anni con il suo compagno, Fausto Pinna. Ha quindi parlato dell’affetto che si costruisce in una coppia con il passare del tempo e di come i due mantengano ancora una vita sentimentale attiva, anche per quanto riguarda il suo lato più “piccante“.

Nel parlare del suo rapporto con Fausto Pinna, Iva ha raccontato: “Lei vuol sapere se c’è del sesso? Sì, c’è, facciamo l’amore ancora, perché fare l’amore fa bene alla vita. A qualunque età“. Iva ha quindi parlato dell’importanza del rimanere attivi anche in età avanzata, senza darsi per vinti Non darsi mai per vinti, non stare seduti sul divano, di andare a ballare, e se si è soli cercare un compagno e amarsi. E in dosi giuste, fare l’amore. Così, non si invecchia mai“.

Il brano che porterà a Sanremo e la sua giovinezza

“Per amore sai che io brucerei (…) / Voglio amarti nei pensieri, nelle mani (..) / Voglio amarti nelle braccia, nel calore / Della pelle, del tuo viso su di me (…) / Voglio amarti perché ho fame anch’io di te / Voglio amarti per quello che hai nel cuore / Per sentirmi ancora viva in te“, questi sono alcuni passi del brano che Iva Zanicchi porterà in gara al Festival di Sanremo.

Un testo che tratta la tematica dell’amore sentimentale e sensuale con grande intensità, e che per Iva rappresenta l’amore dichiarato da una donna al suo amato.

Nell’intervista, Iva ha anche parlato della sua giovinezza da ragazza timida e spesso inibita nei confronti degli uomini.

Una timidezza, nei confronti del sesso opposto, che secondo la cantante sarebbe scomparsa solamente con il passare del tempo. Negli anni, poi, Iva avrebbe imparato ad apprezzare il suo stesso corpo, anche a più di 80 anni.