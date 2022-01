Sanremo 2022, Junior Cally lancia un’accusa a Highsnob: “Quel brano è pure mio”. La ferma replica del cantante

TV e Spettacolo

Si scaldano i motori del Festival di Sanremo del 2022, che prenderà avvio il primo di febbraio. Oggi ha avuto luogo la conferenza stampa che precede l’inizio della kermesse musicale, in cui Amadeus ha ricordato il fotografo Rino Petrosino.

La produzione del Festival di Sanremo ha anche reso nota la scaletta delle prime due serate dello show musicale. Un’altra gradita sorpresa, è stato l’arrivo di Fiorello nella cittadina ligure. Per il terzo anno, quindi, i due amici divideranno il palco dell’Ariston.

Non mancano, però, le prime polemiche. Junior Cally ha accusato Highsnob di aver presentato alla competizione musicale un suo pezzo.

Il cantante ha scritto anche un brano a riguardo.

Sanremo 2022: il brano d’accusa di Junior Cally contro Highsnob

Highsnob parteciperà al Festival di Sanremo 2022 in coppia con Hu. Il brano che presentano i due artisti è “Abbi cura di te“. Una canzone che ha già sollevato una grossa polemica. Junior Cally, infatti, ha accusato Highsnob di aver utilizzato un suo pezzo.

Il cantante ha lanciato le sue accuse attraverso un post condiviso sul suo account Instagram: “Caro Mike. A malincuore ho dovuto farlo. Potevo fare molto di peggio e assomigliare a te, ma no, non mi appartiene, il tuo male sei tu stesso e le tue scelte.

Puoi raccontare balle a chi ti sta intorno, ma a me no. Adesso vai, corri sul palco“.

Junior Cally ha anche scritto un brano di dissing su questo argomento. Nel testo del componimento musicale si legge: “Con che coraggio. Hai portato a Sanremo un brano frate scritto da me sei un poveraccio… Quel brano è pure mio… Sei come le arrampicatrici, aggiungerò il tuo nome nella lista dei nemici“.

Sanremo 2022: la replica di Highsnob

Junior Cally ha lanciato una pesante accusa a Highsnob. Il cantante ha affermato che il brano presentato a Sanremo 2022 da Highsnob sia stato, in realtà, scritto da lui.

Highsnob ha deciso di replicare alle accuse, come riportato da Repubblica: “A seguito delle accuse di ‘usurpazione’ mosse da Antonio Signore, in arte Junior Cally, nei confronti di Michele Matera, in arte Highsnob, con riferimento all’opera denominata Abbi cura di te appare doveroso precisare che le stesse sono da ritenersi del tutto infondate e diffamatorie“.

La replica è stata diffusa da Ansa ed è stata diramata dal cantante, dal suo management ed all’etichetta Believe. Highsnob si è detto certo della sua paternità della canzone in gara: “Come già condiviso da Believe e gli editori coinvolti con la Rai e l’organizzazione del Festival, le evidenze dimostrano come sia da attribuire unicamente a Matera e ai suoi co-autori la paternità esclusiva dell’opera Abbi cura di te, così come risultante dal legittimo deposito effettuato presso la Siae“.