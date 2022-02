Achille Lauro al Festival di Sanremo 2022: Domenica, il testo completo della canzone in gara

Programmi TV

Achille Lauro si conferma presenza fissa al Festival di Sanremo con la quarta partecipazione consecutiva, la terza in gara dopo quella da super ospite dello scorso anno. L’eclettico artista ha saputo più volte colpire il pubblico della kermesse con le sue iconiche esibizioni, definiti poi quadri, fatti di messaggi forti e diretti sull’inclusione dei diversi e non solo. Torna sul palco dell’Ariston questa volta in compagnia di un coro gospel per cantare la canzone Domenica che si candida ad essere uno dei tormentoni di questa edizione. Il testo di Domenica, il brano di Achille Lauro in gara alla 72esima edizione del Festival, e quale canzone canterà nella serata delle cover.

Domenica: il testo completo della canzone di Achille Lauro

Per Achille Lauro non c’è due senza tre. La terza partecipazione in gara del poliedrico artista avverrà con il brano Domenica che presenterà accompagnandosi con il coro gospel americano degli Harlem Gospel Choir. Scopri il testo della canzone presentato in anteprima su Tv Sorrisi e Canzoni. Eccolo:

È come i cani che si annusano, oh no

Oppure i gatti che girano al porto

Negli occhi è rock ‘n’ roll

Sembra ti tocchino

Oh my God

Città peccaminose

Donne pericolose

L’amore è un’overdose

150 dosi

Oh sì, sì

Fanculo è Rollin’ Stone

Ah ah ah

È zucchero e lampone

Mi ingoia come un boa

Lei dice “come osi”

Poi mi spoglia

È come un ladro

No

Le tratto bene se no si innamorano ah, ah

Più tardi in camera

Sì poi ti chiamerò

È come fosse domenica

Baby, è ancora presto, presto

È come fosse domenica

Si domani poi vedrò

Come no

È come fosse domenica

Domenica

È come fosse domenica

Domenica

Oh no, no

E se li fisso non rispondono

Esco dal bagno con 3 figli e moglie

E mamma guarda come dondolo

Ho un brutto voto dopo il compito

La sposo?

La sposo, come no

Le voglio bene ma mi dò per morto

Ah ah ah

Sta vita è un roller coaster,

Romanzo rosa, no piuttosto un porno

Oh

È come fosse domenica,

Baby è ancora presto, presto

È come fosse domenica

Sì, domani poi vedrò

Come no

È come fosse domenica

Domenica

È come fosse domenica

Domenica

Oh no no

Achille Lauro: la cover della quarta serata del Festival

Come tutti gli altri artisti in gara al Festival di Sanremo presentato da Amadeus anche per Achille Lauro ci sarà la prova cover. Nella quarta attesissima serata della kermesse il cantante ha scelto di esibirsi sulle note di Sei bellissima con la stessa interprete del brano Loredana Bertè.