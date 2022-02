Gianmaria Antinolfi fuori dalla casa del Grande Fratello, le prime parole del vippone ai fan sui social

Grande Fratello

Gianmaria Antinolfi è tornato alla propria vita fuori dalla casa del Grande Fratello Vip e ha voluto subito condividere un messaggio per ringraziare i fan per il sostegno ricevuto.

Ieri sera gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip hanno detto addio a Gianmaria Antinolfi, che ha deciso di uscire dal reality per poter tornare ai propri impegni lavorativi. Nel corso della diretta si respirava un clima di grande commozione, dal momento che il gieffino è riuscito ad instaurare un forte legame con molti dei vipponi in gara. Dopo aver salutato tutti, però, il ragazzo si è voluto prendere del tempo anche per comunicare con i fan che lo hanno supportato nel suo percorso.

Gianmaria Antinolfi ringrazia i fan sui social con parole commoventi

Lunedì 31 gennaio è andato in onda il consueto appuntamento serale con il Grande Fratello Vip, ma è stata una puntata diversa dal solito.

Questa settimana è infatti uscito Gianmaria Antinolfi non in seguito all’eliminazione, ma perché il ragazzo aveva bisogno di tornare ai propri impegni lavorativi. Come anticipato infatti sia dal vippone quanto dal fratello Francesco, ha dovuto chiedere un permesso per affrontare la sua avventura nel reality ed era dunque arrivato il momento di tornare alla propria vita.

Subito dopo aver salutato i coinquilini, Gianmaria Antinolfi ha voluto ringraziare i fan sui social con parole davvero commoventi: “Tremo, non riesco a smettere, questa è la sensazione che sto provando nel leggere tutto questo!

Non avrei mai potuto neanche sognare niente di simile! – scrive l’ormai ex gieffino tra le sue storie Instagram – Non avrei mai potuto immaginare di ricevere così tanto amore da persone a me sconosciute, né tanto meno di poter essere un esempio o di ispirazione per qualcuno”.

Nel lungo post si rivolge anche al pubblico per sottolineare quanto quest’ultimi siano stati proprio la sua più grande forza per affrontare il suo percorso nella casa, aggiungendo poi ulteriori ringraziamenti per tutti quelli che lo hanno sostenuto.

Gianmaria Antinolfi, fuori dalla casa lo attende Federica Calemme

Nel clima di commozione generale, il gieffino ha subito riabbracciato la propria famiglia, arrivata nello studio di Alfonso Signorini per fare una sorpresa all’imprenditore.

Qualcun altro però lo attende fuori dalla casa, Federica Calemme, con cui Gianmaria ha instaurato un rapporto davvero speciale.

I due, nel corso della breve permanenza della showgirl, hanno avuto modo di approfondire la conoscenza e sembra proprio che tra i due sia scattata la scintilla, come i fan hanno potuto vedere anche durante la loro permanenza nella love boat.

Poco prima della diretta infatti la stessa Federica aveva scritto un post al miele per Antinolfi, che lui ha ricondiviso tra le sue storie Instagram appena uscito dalla casa.

Sembra insomma che il Grande Fratello abbia portato portato bene ad entrambi e non si può escludere che nel prossimo futuro i due possano essere pizzicati insieme – o addirittura apparire nei vari talk show per commentare proprio il sentimento che li ha travolti nella casa.