Gianni Morandi il matrimonio con Laura Efrikian durato 13 anni: l’amore, i figli e la separazione

Gossip

Gianni Morandi, classe ’44, è uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano. Raggiunge il successo a soli 18 anni, nel 1962 esordisce con il brano Andavo a cento all’ora. A Febbraio 2022 lo vedremo calcare ancora una volta il palco dell’Ariston e gareggiare con il brano Apri tutte le porte. Partecipazione messa a rischio da una piccola gaffe per cui il cantante si è scusato e a seguito di cui ha adottato una soluzione che ha fatto sorridere quanti lo seguono con affetto suoi social. Nonostante non sia stato preso il provvedimento della squalifica, Donatella Rettore (a sua volta in gara), gli ha suggerito di ritirarsi.

Il Matrimonio con Laura Efrikian e i loro 3 figli

Agli inizi degli anni ’60 Gianni Morandi è impegnato sui set di numerosi Musicarelli e su quello di In ginocchio da te conosce la bella attrice trevigiana: Laura Efrikian. I due, travolti da una forte passione e dall’entusiasmo della gioventù, intraprendono una relazione.

Nel 1966 Laura e Gianni convolano a nozze e nel 1967 nasce la loro prima figlia: Serena. La piccola, nata prematura, viene a mancare dopo sole 9 ore di vita. Data la perdita della bambina Gianni è chiamato a svolgere il servizio militare. Nonostante il dolore e le difficoltà nel 1969 viene alla luce Marianna e più avanti, nel 1974 suo fratello Marco.

La fine del matrimonio tra Gianni Morandi e Laura Efrikian

Gianni Morandi sperimenta con sua moglie la gioia della famiglia. Dopo anni in cui la musica ha occupato gran parte delle sue giornate, il cantante vive un momento di crisi e fatica a trovare un buon equilibrio tra la vita privata ed il lavoro. In quel periodo Gianni sente spesso il bisogno di viaggiare, di uscire dai propri confini, forse desideroso di nuovi stimoli ed idee da investire nella sua carriera artistica.

Il matrimonio si incrina e alla fine, dopo 13 anni insieme, i due decidono di separarsi.

L’incontro con Anna e il secondo matrimonio

Per diversi anni successivi alla separazione, Gianni Morandi si è dedicato alla carriera. Qualche breve relazione fa eccezione ma solo nel 1994 la vita del cantante prende una svolta totalmente inaspettata. Al perimetro di un campo di calcio Gianni fa la conoscenza di Anna di cui si innamora perdutamente dal primo istante. I due sono legati ormai da più di 25 anni, dal 2004 come marito e moglie. Anna è anche madre di suo figlio Pietro nato nel 1997.