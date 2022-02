Green pass illimitato con terza dose, colori delle Regioni e quarantena scuola: nuove regole in arrivo

Politica

In arrivo nuove regole sulla durata del Green pass, ma solo per chi ha ricevuto la terza dose di vaccino anti Covid. Tra le novità anche modifiche al sistema dei colori delle Regioni e quarantena scuola.

Scenario fluido in materia di regole anti Covid in Italia, con alcune novità pronte a sbarcare nella prossima fase della gestione della pandemia. Sul tavolo del Consiglio dei ministri, atteso tra poche ore, sarebbero pronte le carte di un importante cambiamento per quanto riguarda la durata del Green pass, il sistema dei colori delle Regioni sulla base del rischio e quello delle quarantene in ambito scuola.

Green pass illimitato con terza dose: oggi in Cdm l’ipotesi al vaglio

Attese diverse ipotesi sui prossimi step per la gestione dell’emergenza Coronavirus nel Paese: all’esame del Cdm di oggi, 2 febbraio, secondo fonti di governo qualificate citate dall’Ansa, anzitutto l’orizzonte di una sostanziale modifica nella durata del Green pass per i soggetti vaccinati con terza dose.

È uno scenario invocato da più fronti che ora, alla luce della situazione attuale in Italia, potrebbe tradursi in realtà. Si penserebbe di rendere illimitato il certificato verde per chi ha ricevuto il booster, con un addio alla scadenza – tanto dibattuta negli ultimi mesi – nelle more di una decisione di Ema e Aifa (le agenzie europea e italiana del farmaco) su una eventuale quarta dose.

Stando alle indiscrezioni trapelate a ridosso del Consiglio dei ministri, riferisce ancora Ansa, il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, avrebbe avanzato l’ipotesi di una archiviazione delle limitazioni alle attività, entro l’estate, anche in caso di positivi asintomatici.

Covid, colori Regioni e quarantena scuola: le novità in arrivo

Si torna anche a parlare del sistema dei colori delle Regioni che ha spaccato politica e opinione pubblica nelle ultime settimane, con i governatori impegnati in una reiterata serie di richieste al Governo per una rimodulazione dell’architettura. Il nuovo decreto potrebbe prevedere quindi il superamento dell’impianto di classificazione del rischio, attualmente fissato a 4 zone: bianca, gialla, arancione e rossa.

In Cdm sarà dato spazio anche alle eventuali modifiche in materia di protocolli anti contagio per la scuola, con l’ipotesi di uniformare le regole per primarie e secondarie. La Dad scatterebbe con 3 casi positivi in classe anche alle elementari.

In ottica confronto in Cdm, il premier Draghi ha infine assegnato ai ministri un compito: di arrivare al tavolo con una relazione sullo stato di attuazione degli investimenti e delle riforme di competenza in merito agli obiettivi Pnrr.

Una ricognizione, per l’esecutivo, da predisporre entro le 48 ore precedenti per fare il punto su quanto è stato fatto e quanto ancora resta da fare.